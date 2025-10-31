Πρόγραμμα και περιγραφές Super League

Για όλο το τριήμερο. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Χωρίς το μεγάλο ντέρμπι αυτή τη φορά αλλά με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται η Super League το… ΣΚΔ, λίγα 24ωρα πριν από τις ευρωπαϊκές μάχες του big-4: την Τρίτη ο Ολυμπιακός υποδέχεται την PSV Αϊντχόφεν και την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Μάλμε ενώ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν εντός με Γιάνγκ Μπόις και Σάμροκ Ρόβερς αντίστοιχα.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός , Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Μιχάλη Τσόχου και ρεπορτάζ Κώστα Γκουντούλα και Αποστόλη Πάνου

19:30 Ατρόμητος – Κηφισιά , Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη

20:00 Ολυμπιακός – Άρης, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Αντρέα Παλομπαρίνι και ρεπορτάζ Δημήτρη Σπηλιόπουλου, Πάρη Τσελεπίδη και Ανδρέα Σερεβέτα

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Τόλη Χριστοφοράκη και ρεπορτάζ Κώστα Γκουντούλα και Γιώργου Μπιτσικώκου 19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη 21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Στέφανου Αβραμίδη και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα και Πάρη Τσελεπίδη

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 Asteras AKTOR – ΟΦΗ , Novasports Prime σε περιγραφή Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ Αποστόλη Νταλούκα

Μιντιάρχης