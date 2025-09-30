Συμφωνία ΕΟΕ με ΕΡΤ για την τηλεοπτική προβολή των Ολυμπιακών Αθλημάτων

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα καλύπτει τα έξοδα παραγωγής για τη μετάδοση των αγώνων με τον σχολιασμό να γίνεται από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση για τη ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 Σπορ, των σημαντικότερων αγώνων των Ολυμπιακών αθλημάτων που δεν είναι τόσο δημοφιλή στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στα χρονικά.

Η συμφωνία που έχει ισχύ έως το τέλος του 2027, περιλαμβάνει τους αγώνες που θα επιλέξουν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες-μέλη της ΕΟΕ, κατά προτίμηση Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή άλλες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του εκάστοτε αθλήματος, oι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα.

Η ΕΡΤ θα καλύψει οπωσδήποτε την τελευταία ημέρα κάθε αθλητικού γεγονότος που έχει επιλεγεί προς μετάδοση ή την τελική φάση κάθε διοργάνωσης, με δικαίωμα κατά την κρίση της, να καλύψει περισσοτέρες ημέρες.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα καλύπτει τα έξοδα παραγωγής για τη μετάδοση των αγώνων με τον σχολιασμό να γίνεται από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ με τη συνδρομή αναγνωρισμένου αθλητή ή προπονητή, που θα προταθεί από την εκάστοτε Αθλητική Ομοσπονδία.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στην παρουσίαση του νέου προγράμματος της ΕΡΤ στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τη Διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ Μαρίας Κοζάκου, παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου και του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου που είχε την ιδέα της προβολής των ερασιτεχνικών αθλημάτων μέσα από την κρατική τηλεόραση.

Ήδη η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση έγινε το Σάββατο 27 Ιανουαρίου με το 33ο Κύπελλο ου Αγωνιστικής Αναρρίχησης «Αθ. Λευκαδίτη» που είχε προτείνει η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης.

Για τη συμφωνία με την ΕΡΤ ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, δήλωσε: «Είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον ελληνικό αθλητισμό καθώς για πρώτη φορά η ΕΟΕ καλύπτει τα έξοδα της παραγωγής για την ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ, αγώνων από τα μη προβεβλημένα Ολυμπιακά Αθλήματα. Με αυτό τον τρόπο η ΕΟΕ βοηθά στη διάδοση τους και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των Αθλητικών Ομοσπονδιών που ζητούσαν την προβολή των σημαντικότερων αγώνων τους, αλλά δεν έβρισκαν τηλεοπτική στέγη. Πλέον όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα θα έχουν πρόσβαση σε κάθε ελληνικό σπίτι, με ότι συνεπάγεται αυτό για την προβολή, τη διάδοση και την ανάπτυξη τους».

