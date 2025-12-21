Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και με «λυτρωτή» τον Αραμπατζή, η ΑΕΚ κέρδισε με 26-25 τον ΠΑΟΚ και πήρε την πρόκριση για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος!

Ντέρμπι Δικεφάλων στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος με έπαθλο ένα εισιτήριο για το ερχόμενο Final 4, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει σε καλύτερο μομέντουμ.

Κάπως καλύτερα μπήκε η Ένωση στο παιχνίδι, καθώς προηγήθηκε με 3-1 στο 4ο λεπτό, με τους Θεσσαλονικείς να απαντούν άμεσα, να ισοφαρίζουν (3-3) και να παίρνουν προβάδισμα στο 10΄με γκολ του Χαμπίμπ (5-7).

Νέα απάντηση «κιτρινόμαυρη» αυτή τη φορά για το 12-10 με τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα και το ντέρμπι καλά κρατούσε. 0-3 σερί για το σύνολο του Ανανιάδη και 12-13, με τον Εσάμ να αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα. Ο Φεράς έγραψε το 14-15 που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε... φουριόζος στην επανάληψη και έφτασε για πρώτη φορά στο +3 (15-18) με πέναλτι του Χαμπίμπ. Το «ασπρόμαυρο» +3 κρατούσε για ώρα μέχρι το 19-22 του 44ου λεπτού. Ο Ελευθεριάδης έγραψε το 21-24 στο 51ο λεπτό και εκεί άλλαξαν όλα.

Διπλή δίλεπτη αποβολή για τον ΠΑΟΚ, 3-0 σερί για την ΑΕΚ, η οποία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το πλεονέκτημά της στο 56ο λεπτό για το 24-24. Στο τελευταίο λεπτό η ΑΕΚ είχε την τελευταία επίθεση και ο Αραμπατζής με μπάζερ έκανε το 26-25, με το οποίο η Ένωση πήρε το εισιτήριο για το Final 4 του θεσμού, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, αποβολές και διαμαρτυρίες για τη διαιτησία.