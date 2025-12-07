Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε με... περίπατο κόντρα στον ΓΑΣ Καματερού (32-13) στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την ΑΕΠ Πανοράματος.

Πράξη... δεύτερη για ΠΑΟΚ και Καματερό στο ίδιο γήπεδο, αυτή τη φορά για τον θεσμό του Κυπέλλου, λίγες ώρες μετά την «ασπρόμαυρη» επικράτηση για το πρωτάθλημα.

Ο Δικέφαλος μπήκε στο παιχνίδι με απόλυτη ένταση, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο και αποκτώντας σαφές προβάδισμα με 8-1. Διατηρώντας υψηλό τέμπο, ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο επόμενο πεντάλεπτο, ανεβάζοντας το σερί στο 12-1. Ο Δημήτρης Πελεκίδης προχώρησε σε αλλαγές στο δεύτερο τέταρτο, δίνοντας φρεσκάδα στην ομάδα, κάτι που αποτυπώθηκε και στο σκορ, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 17-4.

Η εικόνα του αγώνα δεν διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι «ασπρόμαυρες» συνέχισαν να κυριαρχούν σε κάθε σημείο του γηπέδου, διευρύνοντας τη διαφορά με ένα νέο 4-0 σερί για το 21-4, ενώ η συνέχεια ήταν στο ίδιο μοτίβο, 24-5. Με σταθερά καλή παρουσία τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, βρίσκοντας γκολ στο τρανζίσιον αλλά και σε οργανωμένες επιθέσεις, ο ΠΑΟΚ έφτασε άνετα στη νίκη με 32-13 και εξασφάλισε την πρόκριση στους προημιτελικούς του θεσμού.

Στους «8» του Κυπέλλου, ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΠ Πανοράματος σε μονό νοκ-άουτ αγώνα στη Μίκρα, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 10 ή 11 Ιανουαρίου.

