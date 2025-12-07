Πράξη... δεύτερη για ΠΑΟΚ και Καματερό στο ίδιο γήπεδο, αυτή τη φορά για τον θεσμό του Κυπέλλου, λίγες ώρες μετά την «ασπρόμαυρη» επικράτηση για το πρωτάθλημα.
Ο Δικέφαλος μπήκε στο παιχνίδι με απόλυτη ένταση, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο και αποκτώντας σαφές προβάδισμα με 8-1. Διατηρώντας υψηλό τέμπο, ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο επόμενο πεντάλεπτο, ανεβάζοντας το σερί στο 12-1. Ο Δημήτρης Πελεκίδης προχώρησε σε αλλαγές στο δεύτερο τέταρτο, δίνοντας φρεσκάδα στην ομάδα, κάτι που αποτυπώθηκε και στο σκορ, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 17-4.
Η εικόνα του αγώνα δεν διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι «ασπρόμαυρες» συνέχισαν να κυριαρχούν σε κάθε σημείο του γηπέδου, διευρύνοντας τη διαφορά με ένα νέο 4-0 σερί για το 21-4, ενώ η συνέχεια ήταν στο ίδιο μοτίβο, 24-5. Με σταθερά καλή παρουσία τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, βρίσκοντας γκολ στο τρανζίσιον αλλά και σε οργανωμένες επιθέσεις, ο ΠΑΟΚ έφτασε άνετα στη νίκη με 32-13 και εξασφάλισε την πρόκριση στους προημιτελικούς του θεσμού.
Στους «8» του Κυπέλλου, ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΠ Πανοράματος σε μονό νοκ-άουτ αγώνα στη Μίκρα, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 10 ή 11 Ιανουαρίου.