Πέθανε σε ηλικία 36 ετών ο πρώην σταρ του NFL Νταγκ Μάρτιν ενώ βρισκόταν υπό κράτηση

Ο πρώην All-Pro running back του NFL, Νταγκ Μάρτιν, πέθανε σε ηλικία 36 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Κυριακή.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μάρτιν φέρεται να κατέληξε το Σάββατο ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία του Όκλαντ.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox, η οικογένειά του ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο Νταγκ Μάρτιν απεβίωσε το πρωί του Σαββάτου. Τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Σύμφωνα με τις αναφορές, η αστυνομία του Όκλαντ δέχθηκε κλήση γύρω στις 4:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου για πιθανή διάρρηξη σε κατοικία, αλλά και για ένα άτομο που «αντιμετώπιζε ιατρικό επείγον περιστατικό» στο ίδιο σημείο. Κατά την επαφή των αστυνομικών με τον Μάρτιν σημειώθηκε «σύντομη συμπλοκή» και ο πρώην παίκτης έχασε τις αισθήσεις του μετά τη σύλληψή του. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ η υπόθεση ερευνάται από το τμήμα ανθρωποκτονιών και το γραφείο εσωτερικών υποθέσεων του OPD (Oakland Police Department), την ανεξάρτητη αστυνομική επιτροπή του Όκλαντ και την Εισαγγελία της Κομητείας Αλαμίντα.

Ο Μάρτιν, γεννημένος στο Στόκτον της Καλιφόρνια, αγωνίστηκε την περισσότερη καριέρα του στους Τάμπα Μπέι Μπακανίερς. Επιλέχθηκε στο Νο.31 του ντραφτ του 2012 και εντυπωσίασε από την πρώτη του σεζόν με 1.454 γιάρδες και 11 touchdowns, κατακτώντας θέση στο Pro Bowl και στην καλύτερη ρούκι ομάδα του NFL. Το 2015 είχε τη δεύτερη κορυφαία χρονιά του, με 1.400 γιάρδες, όντας μέλος της πρώτης All-Pro ομάδας.

Σε έξι χρόνια στους Μπακανίερς συγκέντρωσε 4.633 γιάρδες - τέταρτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου - και 26 touchdowns, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2018 με τους Όκλαντ Ρέιντερς.

Οι Μπακανίερς εξέδωσαν ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη τους:

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από τον ξαφνικό και απροσδόκητο θάνατο του Νταγκ Μάρτιν. Από τη ρεκόρ ρούκι χρονιά του το 2012 μέχρι τις πολλαπλές συμμετοχές του στο Pro Bowl, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον οργανισμό μας».