Η δεκαετία των επιτυχιών της Ελπίδας Αμπελοκήπων

Σημαντικές επιτυχίες στην ανάδειξη αθλητριών έχει να παρουσιάσει η Ελπίδα Αμπελοκήπων.

Το δελτίο τύπου αναφέρει:

Μία δεκαετία σταθερά επιτυχημένης πορείας, αλλά και ανάδειξης ταλαντούχων αθλητριών, συμπληρώνουν τα γυναικεία τμήματα βόλεϊ της Ελπίδας Αμπελοκήπων, η οποία επιδιώκει πάντοτε να πρωταγωνιστεί, χωρίς εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες της, γνωρίζοντας καλά πώς να οδηγεί τα παιδιά του συλλόγου στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.



Η σταθερή και συνεπής παρουσία των ομάδων της Ελπίδας στις αναπτυξιακές κατηγορίες, την τελευταία δεκαετία, αντικατοπτρίζεται στις περίπου 40 προκρίσεις σε τελικές φάσεις πανελλήνιων και τοπικών πρωταθλημάτων, με πέντε κατακτήσεις πανελλήνιων τίτλων (Νεάνιδες: 2014 - 2016, Κορασίδες: 2014 - 2015 - 2016), συνολικά εννιά κατακτήσεις πρωταθλημάτων ΕΠΕΣΘ, καθώς και ρεκόρ δέκα συνεχόμενων συμμετοχών σε τελικές φάσεις Κορασίδων ΕΠΕΣΘ.

Επιπλέον, η άνοδος της γυναικείας ομάδας και η συμμετοχή στην Α1 Γυναικών, την σεζόν 2015-16, αποτέλεσε μία ακόμη απόδειξη της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στα τμήματα υποδομής, από το χαμηλότερο ηλικιακό επίπεδο και σε κάθε βήμα των κοριτσιών, μέχρι την ενηλικίωσή τους ως αθλητριών και ως προσωπικοτήτων.



Οι επιτυχίες που προηγήθηκαν, όπως και αυτές που είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν, είναι το αποτέλεσμα μίας διαρκούς και οργανωμένης προσπάθειας όλων των ανθρώπων του συλλόγου. Η γνώση και η εργατικότητα των επιλεγμένων προπονητών, σε συνδυασμό με το υγιές και θετικό περιβάλλον που η Ελπίδα προσφέρει, επιτρέπει στις νεαρές βολεϊμπολίστριες να αγαπήσουν πραγματικά τον αθλητισμό, να πάρουν σωστές βάσεις σε όλα τα επίπεδα, να καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα τους και τελικά να αποκτήσουν σημαντική υπεραξία αναδεικνύοντας το ταλέντο τους, ώστε να μπορέσουν να «ανοίξουν φτερά» και να εκπληρώσουν τα μεγαλύτερα όνειρά τους.



Είτε έχοντας ξεκινήσει απευθείας από τα τμήματα υποδομής της Ελπίδας, είτε έχοντας αποκτηθεί σε μικρή ηλικία 13-15 ετών, ώστε να ενσωματωθούν στη φιλοσοφία και στην κουλτούρα του συλλόγου, οι αθλήτριές μας κατάφεραν σε ουκ ολίγες περιπτώσεις να φτάσουν μέχρι τις Εθνικές ομάδες, να πετύχουν την καθιέρωση στην Α1 Γυναικών, ή ακόμα και να κερδίσουν αθλητικές υποτροφίες σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.

Αθλήτριες που δεν ξέχασαν ποτέ τον σύλλογο, που ακόμη και σήμερα φροντίζουν να στέλνουν ευχές για «καλή επιτυχία» στις διαδόχους τους πριν από κάθε σημαντικό αγώνα, όπου κι αν βρίσκονται, και που θα αποτελούν παντοτινά μέλη της μεγάλης οικογένειας της Ελπίδας Αμπελοκήπων, κάνοντας περήφανους με την πρόοδό τους όσους επένδυσαν επί σειρά ετών σε αυτές.

ΟΙ «ΠΡΕΣΒΕΙΡΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΥΓΑΝ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Μερικές από τις σπουδαίες αθλήτριες που διδάχθηκαν στον σύλλογό μας τα μυστικά του βόλεϊ από το ξεκίνημα της καριέρας τους και αποτελούν μέχρι και σήμερα «πρέσβειρες» της Ελπίδας, είναι οι εξής:



- Η Ηλιάνα Ιακωβίδου, η οποία έφτασε μέχρι την Εθνική Γυναικών και έχει καθιερωθεί στην Α1 Κατηγορία, με τη φανέλα του Άρη, του Μαρκόπουλου, του Πανναξιακού και του Αίαντα Ευόσμου.

- Η Άννα Καλαντάτζε, διεθνής με όλες τις Εθνικές ομάδες (Παγκορασίδων - Κορασίδων - Νεανίδων - Γυναικών), που έπειτα από την επιτυχημένη θητεία της σε Πανναξιακό, ΑΟ Θήρας και Παναθηναϊκό ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας της και θα έχει πάντοτε την στήριξη του συλλόγου μας.

- Η Ελένη Σουπιώνη, διεθνής με την Εθνική Κορασίδων και μέλος της ΧΑΝΘ στην Pre League.

- Η Αθηνά Καραμούτσα, που αποτέλεσε την αρχηγό και σημαντικό μέλος όλων των επιτυχιών μας, καθώς και παίκτρια της Εθνικής Γυναικών της Αλβανίας.

- Η Άντζελα Δέμπη (University of Berkeley), η Κατερίνα Παπάζογλου (Temple University) και η Ευαγγελία Αθανασιάδου (Saint Louis University), οι οποίες κέρδισαν αθλητικές υποτροφίες για σπουδές σε φημισμένα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με τις δύο πρώτες να έχουν περάσει και από την Εθνική Νεανίδων, μεταξύ άλλων.



Ταυτόχρονα, τη δική τους αξιόλογη πορεία χαράσσουν μία πλειάδα από αθλήτριες που αποκτήθηκαν από την Ελπίδα σε ηλικία 13-15 ετών, διακρίθηκαν με την πράσινη φανέλα και αποτελούν επίσης αναπόσπαστο κομμάτι του συλλόγου μας, όπου κι αν αγωνίζονται σήμερα:



- Η Κατερίνα Μπολέτου, η οποία επίσης έπαιξε στην Α1 με τη Νάξο, αλλά και στην Εθνική Νεανίδων, κερδίζοντας παράλληλα υποτροφία για σπουδές στην Αγγλία.

- Η Πηνελόπη Νώτη, που έφτασε στη «μεγάλη» κατηγορία πρώτα με την Ελπίδα και κατόπιν με τον Πανναξιακό.

- Η Αλεξάνδρα Δροσοπούλου, άλλη μία εκπρόσωπός μας που πήρε αθλητική υποτροφία για σπουδές στις ΗΠΑ, στο πανεπιστήμιο UIC - University of Illinois at Chicago).

- Η Γεωργία Γκόλτσιου, που είχε αποκτηθεί από τον Πιερικό και φέτος αγωνίστηκε στην Α1 με τη φανέλα του Αίαντα Ευόσμου.



Και η ιστορία συνεχίζει να γράφεται, όπως αποδεικνύουν οι πολλά υποσχόμενες αθλήτριες που αποτελούν το παρόν και το μέλλον της Ελπίδας και του ελληνικού βόλεϊ: Ήδη η Τατιάνα Αρμουτσή και η Πέρσα Παπαδοπούλου έχουν χριστεί διεθνείς με την Εθνική Κορασίδων, ενώ πλάι και πίσω τους υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες του συλλόγου ακόμα περισσότερα παιδιά με σημαντικό ταλέντο, τα οποία συμμετέχουν στα κλιμάκια των προεθνικών ομάδων.

ΣΕΙΡΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ, ΣΕ ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ

Το επόμενο κερδισμένο στοίχημα θα έρθει από τα αντίστοιχα τμήματα των αγοριών, που έχουν επίσης να επιδείξουν σπουδαία δείγματα δουλειάς τα τελευταία χρόνια:

Οι επιτυχίες των τμημάτων υποδομής είχαν ως επιστέγασμα πέρσι την άνοδο της ανδρικής ομάδας στη Volley League, όπου κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να έχει διαρκώς βελτιωμένη παρουσία μέχρι τη διακοπή του φετινού πρωταθλήματος, στηριζόμενη στα δικά της παιδιά, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις άδραξαν την ευκαιρία που τους δόθηκε και έδειξαν ότι αξίζουν να βρίσκονται στη «μεγάλη» κατηγορία.



Και φυσικά, η Ελπίδα βρίσκεται στον δρόμο της παραγωγής των δικών της, αξιόλογων ταλέντων και στο τμήμα μπάσκετ, όπου η επένδυση των τελευταίων ετών αρχίζει να αποδίδει τους πρώτους καρπούς.

Με την ανδρική ομάδα να βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γ’ Εθνική και με τα τμήματα υποδομής να μεγαλώνουν διαρκώς και να θέτουν όλο και ψηλότερους στόχους, είναι θέμα χρόνου η κατάκτηση διακρίσεων και η ανάδειξη ταλέντων που θα αρμόζουν στην ποιότητα της δουλειάς που γίνεται αλλά και στις φιλοδοξίες των νεαρών παικτών, οι οποίοι έχουν εμπιστευθεί το μέλλον τους στα έμπειρα στελέχη της Ελπίδας Αμπελοκήπων.