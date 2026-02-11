Νικητής και νικημένος

Οι ιδιαιτερότητες σε διπλές αναμετρήσεις πλέι οφ είναι πολλές και αυτό συμβαίνει βεβαίως και όσον αφορά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άαλστ. Ο δικέφαλος μπορεί να ηττήθηκε αλλά μάλλον φεύγει από το Βέλγιο με περισσότερα κέρδη από ότι «ζημιές» και διατηρεί σοβαρές ελπίδες πρόκρισης.

Τα θετικά στην περίπτωση του αγώνα της Άαλστ με τον ΠΑΟΚ δεν έρχονται για να… χρυσώσουν το χάπι της ήττας αλλά σε μια συνθήκη διπλών αγώνων ένα αποτέλεσμα σαν το 3-2 μοιάζει κάπως περισσότερο με ισοπαλία. Πολύ απλά γιατί και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη στον δεύτερο αγώνα.

Μπορεί ο ΠΑΟΚ κατά διαστήματα να πληγώθηκε από το πολύ καλό μπλοκ των Βέλγων αλλά είχε πάθος και θέληση κάτι που φάνηκε σε κρίσιμες στιγμές της αναμέτρησης. Το τρίτο σετ ήταν ένα σημείο κλειδί και ενδεχομένως να αποτελέσει κλειδί για τη σειρά συνολικά. Το ότι οι παίκτες το Βαλάντη Μαμάη έσβησαν δύο σετ πόιντ και κατέκτησαν το σετ ήταν ένα σημάδι συγκέντρωσης και πάθους, κάτι που εν μη τι άλλο περισσεύει σε αυτή την ομάδα.

Αν υπάρχει ένα ζητούμενο που προκύπτει από το παιχνίδι είναι πως ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που βασίζεται σε δύο παίκτες. Ενδεχομένως και ο Γαλιώτος να μπαίνει στην εξίσωση ως τρίτος αλλά είναι εμφανές ότι Κοβάσεβιτς και Ερνάντες τραβάνε το… κάρο. Ο δικέφαλος μπορεί να απογειωθεί με αυτούς τους δύο αλλά την ίδια ώρα μπορεί να γίνει και προβλέψιμος κάτι που σε ένα παιχνίδι μεγάλης διάρκειας, με πέντε σετ και κάτι παραπάνω από δύο ώρες διάρκεια, γυρίζει μπούμερανγκ εις βάρος του ΠΑΟΚ.

Η Άαλστ μπορεί να μην είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης αλλά είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα και σταθερή στην απόδοσή της. Η πολύ καλή εικόνα της όσον αφορά το μπλοκ αλλά και την κόντρα μπάλα ήταν που έκρινε σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Υπήρχαν στιγμές που οι Βέλγοι έμοιαζαν με καλορυθμισμένη μηχανή και είχαν απαντήσεις σε όλο το πάθος και την ενέργεια που εμφάνιζε ο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει δυναμική, έχει παίκτες με μεγάλη ποιότητα αλλά δεν έχει το απρόβλεπτο κάτι που θα μπορούσε να φέρει ένα πιο ευρύ ροτέισον. Ενδεχομένως η αθλητικότητα και η δυναμική του Λάζαρο Τόρες να είναι ένας x factor στη ρεβάνς αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη και εάν και εφόσον το επιλέξει ο Βαλάντης Μαμάης. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα αυτό καθαυτό δεν είναι καθόλου άσχημο για τον ΠΑΟΚ. Εάν η Πυλαία… βάλει τα καλά της και ο κόσμος δώσει δυναμικό παρόν ο δικέφαλος του βορρά θα έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες για μια μεγάλη και ιστορική πρόκριση.