Κέρδισε το δικαίωμα να ονειρεύεται

Μετά το άνετο 0-3 του κόντρα στη Χόροντοκ ο ΠΑΟΚ κέρδισε όχι μόνο το απόλυτο πλεονέκτημα για πρόκριση στα προημιτελικά του Τσάλεντζ Καπ αλλά κάτι περισσότερο. Ο δικέφαλος έχει κερδίσει το δικαίωμα να πιστεύει σε μια σεζόν που μπορεί να ολοκληρωθεί με χαμόγελα σε Ελλάδα αλλά και Ευρώπη.

Με βήμα σταθερό εξελίσσεται ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα και αυτό το εξαργυρώνει και στην Ευρώπη. Ενδεχομένως η Χόροντοκ να μην είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος στη φετινή διαδρομή του δικεφάλου και το 3-0 να έμοιαζε με φυσική ροή των πραγμάτων αλλά σίγουρα δεν είναι και μια ομάδα της πλάκας. Το σημαντικότερο, όμως, ήταν πως ο ΠΑΟΚ δεν πήγε να παίξει… για πλάκα.

Η ευκολία με την οποία ο ΠΑΟΚ κέρδισε το παιχνίδι στο Μάριμπορ φαίνεται και από το ότι ο κορυφαίος του σκόρερ που ήταν ο Ερνάντεζ σταμάτησε μόλις στους 12 πόντους την ώρα που η απέναντι πλευρά έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πολλές φορές μπορεί να παρασύρει την ομάδα που είναι φαβορί και να την οδηγήσει σε χαλάρωση. Παρόλα αυτά οι παίκτες του Βαλάντη Μαμάη δεν το έκαναν. Αντιθέτως ο δικέφαλος μοιάζει πλέον με μια ομάδα σκληραγωγημένη που παίρνει αυτό που θέλει.

Σίογυρα ο Κοβάσεβιτς και ο Τζέντρικ έχουν ανεβάσει κατά πολύ την ποιότητα της ομάδας συνολικά αλλά ταυτόχρονα της έχουν προσθέσει και κάτι που δε φαίνεται στα στατιστικά. Ο Κοβάσεβιτς είναι ένας παίκτης που έχει προσωπικότητα και που πιέζει τους συμπαίκτες του σε κάθε φάση και κάθε μπάλα ώστε να πάρουν αυτό που θέλουν. Και σε αυτό μοιάζει με τον Ερνάντεζ. Οι δυο τους δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που πέρα από πόντους ανεβάζουν τον πάθος και την ενέργεια εντός της ομάδας. Ενδεχομένως οι δυο τους να φωνάζουν περισσότερο και από τον Μαμάη σε ορισμένες περιπτώσεις ψάχνοντας από τους συμπαίκτες τους το μέγιστο.

Αυτό έχει αλλάξει τελείως τη φυσιογνωμία του ΠΑΟΚ από τον Δεκέμβριο και μετά. Στην Ελλάδα χάθηκε έδαφος βαθμολογικά αλλά αυτό δεν είναι μεγάλος πονοκέφαλος αφού αφενός η διαφορά μαζεύτηκε και αφετέρου όλα κρίνονται στα πλέι οφ. Όσον αφορά το Τσάλεντζ Καπ, όμως, όχι μόνο δε χάθηκε έδαφος αλλά οι Θεσσαλονικείς έχουν υψηλές βλέψεις. Σαφώς και σε μία διοργάνωση που υπάρχει το Μιλάνο δε γίνεται να τοποθετείται ως φαβορί άλλη ομάδα. Η εικόνα του ΠΑΟΚ αλλά και οι διασταυρώσεις του, όμως, αφήνουν περιθώρια για κάτι πολύ καλό.

Το Τσάλεντζ Καπ δεν έχει συγκλονιστικά υψηλό επίπεδο δυσκολίας και μετά το πάθημα του 2023, όταν και χάθηκε μια καλή ευκαιρία να φτάσει ο ΠΑΟΚ ως το τέλος όπου θα συναντούσε τον Ολυμπιακό, έχει αλλάξει τη νοοτροπία. Ειδικά σε μια σεζόν όπου το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ρευστό και είτε τρίτος είτε δεύτερος είτε τέταρτος τα πλέι οφ θα έχουν παρόμοια δυσκολία το βάρος μπορεί να πέσει στην Ευρώπη και γιατί όχι να έρθει μια πορεία που τον Οκτώβριο θα έμοιαζε με όνειρο θερινής νυκτός.