Τρομερός ο ΠΑΟΚ μπροστά στο κοινό του και άνετη νίκη επί του Άρη με 3-0!

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη Volley League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ που κέρδισε για δεύτερη φορά το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και εκμεταλλευόμενος την αναβολή του αγώνα του ΑΟ Θήρας είναι μόνος στην 4η θέση.

Αντιθέτως ο Άρης γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα του και παρέμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας.

Οι ασπρόμαυρες στο πρώτο σετ δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην υποδοχή του Άρη, αρχικά με την Κότσιτς (από 2-3 το σκορ έγινε 6-3) και μετά με την Τάουμπνερ (10-5 με δύο άσσους) διατηρώντας με άνεση τον έλεγχο του αγώνα (13-7, 19-12) μέχρι το τελικό 25-18

Στο β' σετ η εικόνα του αγώνα άλλαξε με τον Άρη να δημιουργεί προβλήματα στην αντίπαλη υποδοχή και να έχει από την αρχή το προβάδισμα (2-5, 6-9) μέχρι και το 12-14 με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει 14-14, να προσπερνά 16-15 με μπλοκ της Κότσιτς και να φτάνει στο +2 (19-17). Ο Άρης αντέδρασε αρχικά, ισοφαρίζοντας άμεσα σε 19-19 και προσπερνώντας 20-21 με νέο μπλοκ, αλλά εκεί ο Δικέφαλος απάντησε με νέο σερί για το 23-21 και έκλεισε το σετ στο 25-22.

Το τρίτο σετ θύμισε το πρώτο με τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγει γρήγορα (3-2, 7-3) και λίγο αργότερα να ανοίγει τη διαφορά (9-6, 13-6) φτάνοντας εύκολα στο τελικό 25-12.

Διαιτητές: Δανιηλίδου, Αβραμίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Μακρίδης, Κοτσικάρη, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-14, 25-18

2ο σετ: 6-8, 16-15, 20-21, 25-22

3ο σετ: 8-4, 16-8, 21-10, 25-12

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-22, 25-12) σε 78'.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 7 άσσους, 45 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 1 άσσο, 33 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 17 (12/22 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Τοντάι 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ), Σίζαρ 10 (8/17 επ., 2 μπλοκ, 47% υπ.-06% άριστες), Κότσιτς 9 (5/8 επ., 4 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 4 (3/3 επ., 1 άσσος), Μπάκα 13 (10/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 61% υπ.-28% άριστες) / Καραμπάση (λ, 50% υπ.-25% άριστες), Κουρτίδου (λ), Θεοδοσίου.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Πολυνοπούλου 8 (5/11 επ., 3 μπλοκ), Μερτέκη 10 (9/21 επ., 1 μπλοκ, 73% υπ.-27% άριστες), Ξανθοπούλου 1 (1/2 επ.), Ζαντοροϊνάι 13 (11/26 επ., 2 μπλοκ), Βανζάντ 4 (4/13 επ., 18% υπ.-00% άριστες), Κοκκότη, / Γεωργιάδου (λ, 59% υπ.-29% άριστες), Λεοντζίνη (λ), Τόλιου, Μπράτζου, Μπαρμπαλιού, Λαμπριανίδου 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Μουστάκη, Ευθυμιοπούλου.