Τρομερή σεζόν διανύει ο Μίλωνας, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη Volley League, καθώς πανηγύρισε ακόμη μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας του Ολυμπιακού ONEX με 3-2 σετ, για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, διατηρώντας παράλληλα το αήττητό του και την παρουσία του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έδειξε χαρακτήρα σε ένα ντέρμπι υψηλής έντασης, άντεξε στην πίεση των «ερυθρόλευκων» και ήταν πιο ψύχραιμη στο πέμπτο σετ, όπου και «σφράγισε» τη νίκη στο κλειστό «Μ. Μερκούρη» του Ρέντη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Μίλωνας πήρε τους δύο βαθμούς και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με 19 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός περιορίστηκε στον έναν και έφτασε τους 11, παραμένοντας στην 5η θέση.

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχθηκε ο κεντρικός του Μίλωνα ο Λίμπερμαν Αγκάμεζ.

Το ματς

Το πρώτο σετ ήταν ισορροπημένο, με τον Ολυμπιακό να προηγείται στα αρχικά σημεία, αλλά τον Μίλωνα να ανεβάζει στροφές και να περνά μπροστά μετά το 8-8. Οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν ακόμη και με τέσσερις πόντους, όμως οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν και ισοφάρισαν σε 22-22. Το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Νανόπουλο να τελειώνει την κρίσιμη φάση για το 25-27 και το 0-1.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά, αξιοποίησε το σερβίς και το μπλοκ του και έχτισε διαφορά, φτάνοντας στο 9-4. Ο Μίλωνας προσπάθησε να αντιδράσει, μείωσε τη διαφορά και πίεσε μέχρι το τέλος, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και ισοφάρισαν σε 1-1 με 25-22.

Η εικόνα άλλαξε πλήρως στο τρίτο σετ, όπου ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα. Με εξαιρετική πίεση από τη γραμμή του σερβίς, σταθερό μπλοκ και υψηλά ποσοστά στην επίθεση, οι Πειραιώτες ξέφυγαν γρήγορα στο σκορ και έφτασαν άνετα στο 25-13, παίρνοντας προβάδισμα 2-1 στα σετ.

Ο Μίλωνας, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο τέταρτο σετ ανέβασε την απόδοσή του, πέρασε μπροστά στα μέσα της περιόδου και διατήρησε μικρό αλλά σταθερό προβάδισμα. Παρά την πίεση του Ολυμπιακού στο φινάλε, οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο ψύχραιμοι και με μπλοκ του Αγκάμεζ στον Ζουπάνι κατέκτησαν το σετ με 22-25, στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο σετ, οι δύο ομάδες πήγαν πόντο-πόντο στα πρώτα λεπτά, όμως ο Μίλωνας βρήκε ρυθμό στο σερβίς και με τους Νανόπουλο, Αγκάμεζ και Χερ ξέφυγε στο σκορ. Παρά την τελευταία προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει, ο Πολουγιάν με μπλοκ άουτ διαμόρφωσε το τελικό 12-15, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της Νέας Σμύρνης με 3-2 σετ.

Τα σετ: 2-3 (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 11-15)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσους, 67 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 3 άσους, 62 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 12 (11/20 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 25% άριστες), Πέριν 17 (13/37 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 39% άριστες), Ζουπάνη 25 (24/47 επ., 1 μπλοκ), Καβάνα 4 (3/3 επ., 1 άσος), Τζούριτς 15 (10/20 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Λινάρδος 12 (6/9 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 59% υπ. – 50% άριστες), Πιτακούδης, Χασμπάλα, Δαλακούρας (0/2 επ., 40% υπ. – 20% άριστες)

ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 1 (0/2 επ., 1 άσος), Πετρέας 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ), Σάουτεν 18 (16/30 επ., 2 μπλοκ), Αγκάμες 11 (8/13 επ., 3 μπλοκ), Νανόπουλος 19 (18/34 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 27% άριστες), Πολουγιάν 18 (15/30 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 32% άριστες) / Βελούδης (λ., 42% υπ. – 33% άριστες), Θεοδόσης 1 (1 άσος), Σουσουρίδης, Χάκας

Το πανόραμα της 7ης αγωνιστικής στη Volley League Ανδρών:

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Φλοίσβος – ΟΦΗ 1-3 (20-25, 35-33, 21-25, 18-25)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-3 (20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15)

Ολυμπιακός – Μίλωνας 2-3 (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 12-15)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

«Δ. Βικέλας» (17:00): Φοίνικας Σύρου – ΑΟΠ Κηφισιάς

«Αν. Βαρίκας» (18:00): Πανιώνιος – Καλαμάτα 80

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