Μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στη φετινή Volley League Γυναικών πραγματοποίησε ο ΑΟ Θήρας, επικρατώντας με 3-0 σετ του ΖΑΟΝ στο κλειστό γυμναστήριο της Σαντορίνης, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη συνέχισε την ανοδική της πορεία, μετά και το σπουδαίο διπλό επί του ΠΑΟΚ στη Μίκρα, φτάνοντας στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της. Με το τρίποντο αυτό ανέβηκε στους 15 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Από την άλλη πλευρά, ο ΖΑΟΝ γνώρισε την πρώτη του ήττα έπειτα από τρεις διαδοχικές νίκες. Παρά την ήττα, παραμένει ψηλά στη βαθμολογία, ισοβαθμώντας στην 4η θέση με τον Πανιώνιο, τον οποίο θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Σαντορίνης ήταν η Άμποτ με 14, η Μάασε ακολούθησε με 13, ενώ η Τσιόγκα πρόσθεσε 12 πόντους. Για τις φιλοξενούμενες, ξεχώρισε η Ελπίδα Τικμανίδου με 13 πόντους.

Το ματς

Στο πρώτο σετ, ο ΖΑΟΝ προηγήθηκε με 12-14, όμως ο ΑΟ Θήρας αντέδρασε δυναμικά και με σερί πόντων πήρε προβάδισμα 20-16. Παρά την αντεπίθεση της ομάδας της Κηφισιάς που έφερε το σκορ στο 23-23, οι γηπεδούχες άντεξαν την πίεση και με επίθεση της Μάασε κατέκτησαν το σετ με 27-25.

Το δεύτερο σετ ήταν εξίσου ισορροπημένο μέχρι το 17-17. Σε εκείνο το σημείο, τα λάθη του ΖΑΟΝ και το αποτελεσματικό μπλοκ του ΑΟ Θήρας έδωσαν «αέρα» τριών πόντων (24-21), με τη Δημητριάδη να κλείνει το σετ με μπλοκ για το 25-21.

Στο τρίτο σετ, η ομάδα της Σαντορίνης επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της. Με γρήγορο προβάδισμα και συνεχή πίεση, άνοιξε τη διαφορά από νωρίς, έφτασε στο +10 και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25-13, πανηγυρίζοντας μια καθαρή και απόλυτα δίκαιη νίκη με 3-0 σετ.

Διαιτητές: Λιδωρικιώτη, Μενεσλής, Παρατηρητής: Παγκοζίδης, Επόπτες: Κοκορομύτη, Ανδρέου, Γραμματεία: Νικολάου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 21-16, 27-25

2ο σετ: 8-7, 16-15, 21-19, 25-21

3ο σετ: 8-3, 16-10, 21-11, 25-14

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 2 άσσους, 41 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 6 άσσους, 31 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (27-25, 25-21, 25-14) σε 91'

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Πάβισιτς 4 (4/18 επ., 47% υπ. - 24% άριστες), μάασε 13 (10/32 επ., 3 μπλοκ), Δημητριάδη 9 (5/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Τσιόγκα 12 (8/12 επ., 4 μπλοκ), Άμποτ 14 (12/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 16% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 50% υπ. - 38% άριστες), Θωμαΐδου, Γενιτσαρίδη.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 6 (3/11 επ., 3 μπλοκ), Τικμανίδου 13 (10/27 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 34% υπ. - 18% άριστες), Γράβαρη 3 (1/8 επ., 2 άσσοι), Στογιλίκοβιτς 1 (1/2 επ.), Νικόλοβα 2 (1/11 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. - 11% άριστες), Κραϊντούμπα 4 (3/15 επ., 1 άσσος) / Σπυροπούλου (λ, 60% υπ. - 40% άριστες), Φουμάκη, Κασδοβασίλη 1 (1/1 επ.), Μπεκτάς 4 (2/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 43% υπ. - 14% άριστες).