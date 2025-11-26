Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε στο CEV Challenge Cup ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας στο Ντούντινγκεν της τοπικής ομάδας με 3-0 σετ και κάνοντας ένα αποφασιστικό πρώτο βήμα για την πρόκριση στη φάση των «16».

Ο Παναθηναϊκός έκανε ονειρικό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και απέκτησε σαφές πλεονέκτημα πρόκρισης στους «16» του Challenge Cup.

Πλέον, η ρεβάνς στο Μετς στις 3 Δεκεμβρίου (18:00) μπορεί να μετατραπεί σε τυπική διαδικασία, καθώς η ομάδα του Αλεσάντρο Τσιαπίνι χρειάζεται μόλις δύο σετ για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Οι «πράσινες» μπήκαν αποφασισμένες από το πρώτο λεπτό, έβγαλαν νεύρο, ενέργεια και άριστη τακτική στο μπλοκ και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης

Κορυφαία της αναμέτρησης ήταν η Μικάγια Γουάιτ, η οποία συνέχισε τις υψηλές πτήσεις της μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 17 πόντους (15/26 επιθέσεις και 2 μπλοκ). Πολύτιμη βοήθεια πρόσφεραν και η Σαμάνταν μαζί με την Χάιλι Μπένετ, που σημείωσαν από 13 πόντους η καθεμία.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς και κατάφερε από νωρίς να αποκτήσει ρυθμό, χτίζοντας προβάδισμα 1-6 στο πρώτο σετ. Η γηπεδούχος ομάδα αντέδρασε, έφερε το σκορ στο 9-9 και οι δύο πλευρές κινήθηκαν μαζί μέχρι το 13-13. Σε εκείνο το σημείο οι «πράσινες» ανέβασαν στροφές, πήραν την απαιτούμενη διαφορά (14-17, 15-19) και τελικά έφτασαν στο 0-1 με 20-25.

Το σκηνικό ήταν παρόμοιο και στο δεύτερο σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά τον έλεγχο από το ξεκίνημα (3-7) και στη συνέχεια ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, ξεφεύγοντας με 5-13. Με τη διαφορά να αγγίζει τους 9 πόντους (10-19), το σετ κύλησε χωρίς ανατροπή και έκλεισε στο 19-25.

Στο τρίτο σετ οι «πράσινες» έδειχναν πως μπορούσαν να τελειώσουν την υπόθεση νίκη με την ίδια άνεση. Μετά το αρχικό 2-2 πήραν και πάλι προβάδισμα (3-7, 4-9), όμως η δανέζικη ομάδα αντέδρασε, μείωσε σε 10-11 και παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής μέχρι να ισοφαρίσει στο 18-18. Εκεί ο Παναθηναϊκός έδειξε καθαρό μυαλό, ξέφυγε ξανά με +2 (18-20), έφτασε σε σετ μπολ στο 20-24 και τελικά «σφράγισε» τη νίκη με 21-25, παίρνοντας το ματς με 3-0.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 16-21, 21-25

2ο σετ: 4-8, 8-16, 14-21, 19-25)

3ο σετ: 3-8, 12-16, 19-21, 21-25

*Οι πόντοι της Ντούντιγκεν προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 48 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 19-25, 21-25)

ΝΤΟΥΝΤΙΓΚΕΝ (Λεονάρντο Πορταλεόνι): Χιλ 13 (11/23, 2 μπλοκ, 57% υπ., 27% άριστες), Γκάσερ 1 (1/2 επ.), Πετιτάτ 4 (3/11 επ., 1 άσσος), Ντα Σίλβα 5 (1/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βίελαντ 15 (11/43 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 79% υπ., 14% άριστες), Στάφελμπαχ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) / Πόρτμαν (λ, 53% υπ., 16% άριστες), Μπόλινγκερ (λ), Ρόθενμπουελερ 1 (1/3 επ.), Άσονγ 5 (5/15 επ.), Σάντσερ, Βόντραν 1 (1/1επ.)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.: (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (6/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γουάιτ 17 (15/26 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ., 19% άριστες), Μπένετ 13 (12/25 επ., 1 άσσος), Κωνσταντινίδου 1 (1 μπλοκ), Σάμανταν 13 (8/16 επ., 5 μπλοκ), Λαμπρόβσκα 7 (7/18 επ., 90% υπ., 30% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 7% υπ., 7% άριστες), Ρόγκα (λ), Παπά, Ράπτη, Τάνη