Μια «ανάσταση» και μια έκρηξη

Το παρασκευιάτικο πρόγραμμα της Volley League αρχίζει και μοιάζει όλο και πιο ενδιαφέρον πόσω μάλλον όταν τα παιχνίδια έχουν να δώσουν πράγματα. Τόσο η νίκη του Πανιωνίου όσο και αυτή του ΑΟ Θήρας έχουν να δώσουν συμπεράσματα τα οποία, παρά την πολύτιμη αξία τους, είναι άκρως διαφορετικά.

Η Παρασκευή έχει ξαναμπεί για τα καλά στη βολεϊκή μας ζωή και αυτό δίνει κάτι ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο γιατί αυτή η μέρα παίρνει ταυτότητα όσον αφορά το πρωτάθλημα σε άντρες και γυναίκες και επιπλέον γιατί σύμφωνα με τους αθλητές και τις αθλήτριες είναι κάτι ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση όμως που ωστόσο αξίζει να γίνει σύντομα. Η νίκη του Πανιωνίου κόντρα στη Θέτιδα και αυτή του ΑΟ Θήρας στην έδρα της ΑΕΚ άνοιξαν την αυλαία της αγωνιστικής και προσέφεραν θέαμα αλλά και συμπεράσματα.

Στο παιχνίδι της Νέας Σμύρνης είχαν ήδη πέσει αρκετά φώτα για διάφορους λόγους. Από τη μία γιατί περιμέναμε να δούμε την αντίδραση του Πανιωνίου μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και γιατί η Θέτιδα είναι μια ομάδα που πάντα μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Και τις προκάλεσε. Λίγο έλλειψε μάλιστα να προκαλέσει ένα μεγάλο σοκ στον Πανιώνιο όταν έφτασε να βρίσκεται τρία match point μακριά από μια τεράστια νίκη με καθαρό σκορ.

Ο Πανιώνιος είχε την τύχη με το μέρος του όταν βρέθηκε πίσω με 21-24 και τελικά δεν λύγισε και η τύχη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Θέτιδα δεν αξιοποίησε αυτή την τριπλή ευκαιρία και έκανε λάθη την πιο κρίσιμη στιγμή. Ο Νικολάκης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τόσο τακτικά όσο και πνευματικά. Η ομάδα του ήταν απόλυτα προετοιμασμένη κόντρα σε έναν αντίπαλο με πλουραλισμό και ποιότητα, διάβασε τις κόντρα μπάλες και το ότι ο Πανιώνιος παίζει πολύ συχνά με πλασέ πίσω από το μπλοκ και κυρίως δε φοβήθηκε. Με τη Νικολογιάννη να είναι εκτός η Βλαχάκη έκανε ένα παιχνίδι που θύμιζε τις καλύτερες μέρες της καριέρας της και μαζί της η Ούτερμπακ συνέχισε με φόρα από το παιχνίδι με τον Άρη όπου έκανε θραύση.

Το θέμα είναι πως ο Πανιώνιος ακόμα και σε κακή μέρα έχει τέτοιο βάθος που ο Νέσιτς μπορεί να αλλάξει όλη την επτάδα του και να έχει μια ισάξια ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Και κάτι τέτοιο έγινε καθώς έψαξε κάθε πιθανό σχήμα και κάθε πιθανή λύση. Αυτό όχι μόνο ανακατεύει την τράπουλα και βρίσκει διαφορετικές λύσεις αλλά δίνει και την ευκαιρία στις αθλήτριες να καθαρίσουν το μυαλό τους και να επιστρέψουν καλύτερες. Κάτι τέτοιο έγινε κυρίως με τη Ραχίμοβα που η εικόνα της στο τάι μπρέικ, αντίθετα με τα δύο πρώτα σετ, ήταν απόλυτα καθοριστική. Η Ριστίσεβιτς συνεχίζει τα ups and downs κάτι που κοστίζει στον Πανιώνιο αφού είναι μια ακραία που μοιάζει με ρυθμιστή του παιχνιδιού. Αλλά σίγουρα η πιο κομβική παίκτρια ήταν και πάλι η Λαμπρούση. Δεν είναι τυχαία αθλήτρια άλλωστε. Είναι μια από τις καλύτερες κεντρικούς των τελευταίων πολλών χρόνων και πρωτίστως είναι ηγετική φυσιογνωμία. Αυτά που έπρεπε να κάνει τα έκανε σχεδόν άριστα και επιπλέον πίεσε, ως συνήθως, με το σερβίς της στις κομβικές στιγμές κάτι που άλλαξε τη ροή του αγώνα.

Το βόλεϊ είναι τόσο ιδιαίτερο άθλημα που ο Πανιώνιος βρέθηκε μια ανάσα από μια οδυνηρή ήττα αλλά εν τέλει και νίκησε (παρά το χαμένο βαθμό) και πήρε ψυχολογία από την ανατροπή. Ωστόσο η εικόνα του δεν είναι αυτή που περιμέναμε κάτι που είναι λογικό εν μέρει αλλά και όχι, γιατί η ποιότητα που περιέχει το ρόστερ είναι τεράστια.

Όσον αφορά τη νίκη του ΑΟ Θήρας μιλάμε για μια απλή περίπτωση αγώνα όπου κέρδισε ο καλύτερος. Η διαφορά των ομάδων δεν είναι χαοτική, σε καμία περίπτωση. Και οι δύο ομάδες άλλαξαν προπονητή αρκετά νωρίς στη σεζόν και βρίσκονται σε παρόμοια μοίρα. Το θέμα είναι πως ο ΑΟ Θήρας έχει ομοιογένεια και βλέπει κομβικές παίκτριες σαν την Μάασε και την Πάβισιτς να ανεβαίνουν σε κάθε παιχνίδι. Και φυσικά η Γενιτσαρίδη δίνει απαντήσεις εντός αγωνιστικού χώρου καθώς με την Άμποτ απούσα έχει γίνει ένα γρανάζι πολύτιμο για την ομάδα της.

Παρότι η άμυνα γενικότερα δεν είναι φαντεζί και δεν τραβάει τα βλέμματα είναι γεγονός ότι η Τουλγαρίδου πραγματοποιεί πολύ καλό ξεκίνημα. Η λίμπερο του ΑΟ Θήρας βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας της και οι βοήθειες που δίνει στον αγωνιστικό χώρο αλλά και η ενέργεια που μοιράζει στις συμπαίκτριές της δε μετριούνται ούτε με στατιστικά ούτε με πόντους.

Η ΑΕΚ χωρίς τη Ντιούφ και με την Βάλκοβα σε μέτρια μέρα ήταν ένα σκαλί πιο κάτω. Η ομάδα έχει αποδείξει ότι με τον Ταμπουρατζή στον πάγκο έχει βρει ηρεμία αλλά δυσκολεύεται να βρει σταθερότητα. Κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε παρουσιαστεί απόλυτα ανταγωνιστική, το ίδιο και κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αλλά όταν τα βασικά της κομμάτια υπολειτουργούν δεν έχει το βάθος και τον πλουραλισμό ώστε να ανταπεξέρθει και να βρει εναλλακτικές. Και αυτό έχει να κάνει με το στήσιμο της ΑΕΚ από το καλοκαίρι.

Πανιώνιος και ΑΟ Θήρας βρίσκονται κοντά στη βαθμολογία. Το ζήτημα είναι πως αυτή τη χρονική στιγμή έχουν διαφορετικό πρόσημο. Ο Πανιώνιος αρνητικό και ο ΑΟ Θήρας θετικό. Ο Πανιώνιος φτιάχτηκε για να σαρώσει τα πάντα και να κατακτήσει κάθε τίτλο ενώ ο ΑΟ Θήρας ουσιαστικά θέλει να μπει στην τετράδα. Αυτό σημαίνει ότι οι μεν κυανέρυθρες έχουν χάσει αρκετό έδαφος με βάση τους στόχους που όρισαν ενώ ο ΑΟ Θήρας παρότι έχασε έδαφος είναι στο δρόμο όπου ήθελε να βρίσκεται. Ο δρόμος μέχρι το τέλος, όμως, είναι μακρύς και τα πάντα αλλάζουν. Οπότε πιθανώς η διαδρομή να φέρει και άλλα δεδομένα. Ίσως όμως και όχι…