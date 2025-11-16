Με τον Μάρκου σε εξαιρετική ημέρα, η Καλαμάτα 80 ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 και επικράτησε με 3-2 σετ του Ολυμπιακού ONEX, σημειώνοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της απέναντι στους «ερυθρόλευκους», για την 4η αγωνιστική της Volley League.

Η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου έδειξε χαρακτήρα και ψυχή, πετυχαίνοντας έναν πραγματικό άθλο απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στο κατάμεστο κλειστό της Παραλίας και κάνοντας την έκπληξη της αγωνιστικής.

Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε την Καλαμάτα 80 στους 6 βαθμούς και στην 5η θέση, την ώρα που ο Ολυμπιακός γνώριζε την τέταρτη διαδοχική ήττα του σε όλες τις διοργανώσεις, μένοντας στους 4 βαθμούς και πέφτοντας στην 6η θέση.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μάρκου, που σημείωσε 24 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Κοβάσεβιτς με 19. Για την ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι, ο Ατανασίεβιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους.

Το ματς

Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε. Νεντελίκοβιτς και Λινάρδος έδωσαν λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στο μπλοκ, συμβάλλοντας στο +5 (13-18). Η Καλαμάτα μείωσε με το μπλοκ άουτ του Μάρκου (19-22), αλλά ο Ατανασίεβιτς «σφράγισε» το σετ με 21-25.

Και στο δεύτερο σετ οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους. Παρότι η Καλαμάτα ξεκίνησε καλύτερα (1-0, 8-7), οι Πειραιώτες πέρασαν μπροστά με το μπλοκ του Φρομ (8-11) και, με διαδοχικά κερδισμένα μπλοκ από τον Λινάρδο, έχτισαν διαφορά. Το 17-25 και το 0-2 ήρθαν με το πλασέ του Καβάνα, ενώ ο Ολυμπιακός ήδη μετρούσε 9 μπλοκ στα δύο σετ.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 6-3, αλλά η Καλαμάτα 80 έδειξε πως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Το μπλοκ του Μάρκου έφερε την ισοφάριση (8-8) και ο ίδιος, με άσο, έδωσε προβάδισμα (12-11). Με σταθερότητα στην επίθεση και πίεση στο σερβίς, οι γηπεδούχοι άντεξαν στην αντεπίθεση του Ατανασίεβιτς και με 25-23 μείωσαν σε 1-2.

Το τέταρτο σετ ήταν θρίλερ. Παρότι η Καλαμάτα ξεκίνησε με φόρα (5-2), ο Ολυμπιακός απάντησε (5-5) και με μπλοκ του Ατανασίεβιτς προηγήθηκε 11-16. Από εκεί και πέρα όμως άρχισε η αντεπίθεση. Ο Μάρκου, με άσο, έκανε το 18-19, ο Γκόραλικ με μπλοκ έφερε το 22-21 και ο Κοβάσεβιτς «υπέγραψε» την ισοφάριση στα σετ με 25-23.

Το πέμπτο σετ ήταν γεμάτο ένταση. Η Καλαμάτα 80 πήρε προβάδισμα (4-3), ο Ολυμπιακός απάντησε (4-5), όμως η φάση του 8-6 έμεινε αξέχαστη: ο Κομητούδης έκανε απίθανη άμυνα και στη συνέχεια μπλοκ στον Ατανασίεβιτς, ξεσηκώνοντας το γήπεδο. Η κόκκινη κάρτα στον εκνευρισμένο Γκαρντίνι έφερε το 9-6, αλλά οι Πειραιώτες ισοφάρισαν 10-10. Στο 12-12 όμως ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε τρία συνεχόμενα λάθη, και ο άσος του Μάρκου έγραψε το 15-12 και το τελικό 3-2.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Κτενάς, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κοσμάς, Τομαράς Στ., Γραμματεία: Βλαχούλη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 21-25

2ο σετ: 8-7, 13-16, 15-21, 17-25

3ο σετ: 6-8, 16-15, 21-19, 25-23

4ο σετ: 8-6, 11-16, 19-21, 25-23

5ο σετ: 4-5, 10-7, 12-11, 15-12

*Οι πόντοι της Καλαμάτας 80 προήλθαν από 6 άσσους, 56 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 60 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 15-12) σε 146'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFIDDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Γκόραλιτς 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ), Μάρκου 24 (18/41 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Λίσον 14 (9/14 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 16 (15/24 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. - 21% άριστες), Χόρβαθ 12 (11/30 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 30% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 38% υπ. - 15% άριστες), Δαλακούρας, Πετσιάς, Μανωλάκης, Παύλου 1 (1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 15 (12/26 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. - 29% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 25 (21/44 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Δαλακούρας 9 (8/25 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 21% άριστες), Καβάνα 4 (4/6 επ.), Λινάρδος 13 (7/11 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 14 (8/13 επ., 6 μπλοκ) / Κωνσταντινίδης (λ, 35% υπ. - 17% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης.

Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής της Volley League

Παρασκευή 14/11

Μίλων – Πανιώνιος 3-1 (25-20, 20-25, 25-19, 25-22)

Σάββατο 15/11

Φοίνικας Σύρου – Φλοίσβος 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

Κυριακή 16/11

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 1-3 (25-21, 17-25, 21-25, 11-25)

Καλαμάτα ’80 – Ολυμπιακός 3-2 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 15-12)

Δευτέρα 17/11

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (17:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 12 Μίλων 11 ΟΦΗ 6* Φοίνικας Σύρου 6 Καλαμάτα 6 Ολυμπιακός 4 Κηφισιά 3 Πανιώνιος 3 ΠΑΟΚ 3* Φλοίσβος 0*

*Ολυμπιακός, Φλοίσβος, ΟΦΗ και ΠΑΟΚ έχουν παιχνίδι λιγότερο