Με όπλο το εξαιρετικό του σέρβις, που του απέφερε 14 πόντους, ο Μίλωνας συνέχισε νικηφόρα στο πρωτάθλημα της Volley League, επικρατώντας άνετα του ΟΦΗ με 3-0 σετ και φτάνοντας έτσι στο 2/2 στη φετινή σεζόν.

Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα παρουσίασε εξαιρετική εικόνα, με τον Σχούτεν να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, ενώ συνολικά οι παίκτες του Μίλωνα πίεσαν εντυπωσιακά στο σέρβις, αποδιοργανώνοντας πλήρως την υποδοχή των Κρητικών. Αντίθετα, η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, παρουσιάζοντας αδυναμίες στο πρώτο της παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα.

MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Σπύρος Βελούδης, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Ο Έλληνας λίμπερο του Μίλωνα ξεχώρισε με την αποτελεσματικότητά του στην άμυνα.

Στο πρώτο σετ, ο ΟΦΗ ξεκίνησε δυνατά, αλλά από το 15-14 και μετά, ο Μίλωνας ανέβασε στροφές και με σερί 10-2 έφτασε άνετα στο 25-16.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο ισορροπημένο. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν 8-10, αλλά ο Μίλωνας αντέδρασε. Με τον Πετρέα να δίνει σταθερότητα και τον Σχούτεν να «τελειώνει» κρίσιμους πόντους, οι γηπεδούχοι επικράτησαν 25-23, παρά την πίεση του ΟΦΗ στο φινάλε.

Στο τρίτο σετ, ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά (6-1), όμως η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στους Νεοσμυρνιώτες. Ο Αγκάμεζ άλλαξε τη ροή του αγώνα με τέσσερις συνεχόμενους άσους, χαρίζοντας στον Μίλωνα προβάδισμα και ψυχολογία. Από το 12-11, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο 20-11 και «σφράγισαν» τη νίκη με 25-16.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Νικάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Μουζακίτη, Σαμοθράκης Κρ., Γραμματεία: Μπίτσικα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 21-15, 25-16

2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-7, 16-11, 21-12, 25-16

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 14 άσσους, 41 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Ο.Φ.Η. προήλθαν από 6 άσσους, 19 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-23, 25-16) σε 77′

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 2 (2 άσσοι), Πετρέας 9 (5/6 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Σούτεν 16 (16/24 επ.), Αγκάμεζ 14 (6/11 επ., 6 άσσοι, 2 μπλοκ), Πολουγιάν 10 (9/15 επ., 1 άσσος, 55% υπ. – 35% άριστες), Χάκας 4 (4/14 επ., 36% υπ. – 27% άριστες) / Βελούδης (λ, 50% υπ. – 33% άριστες), Δοροβάτας (λ), Μαντελίδης, Νανόπουλος 3 (1/1 επ., 2 άσσοι).

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 4 (2/8 επ., 2 μπλοκ, 22% υπ. – 11% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 1 (1/3 επ.), Μολίνα 11 (7/13 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 39% υπ. – 11% άριστες), Μιχάλοβιτς 7 (7/19 επ.), Βαϊόπουλος 1 (0/6 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 38% υπ. – 23% άριστες), Παχιαδάκης (λ), Παπαδόσιφος 1 (1/2 επ.), Ρουμελιωτάκης, Βλαχόπουλος, Σταθέλος 1 (1 άσσος).