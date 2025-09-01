Αφίξεις στον Φοίνικα και θερμή υποδοχή στο λιμάνι της Σύρου (pics)

Αναλυτικά, η ενημέρωση του Φοίνικα Σύρου μέσω των social media:
«Καλό μήνα με αφίξεις στη Σύρο!
Άξελ Τρούχτσεφ, Ρενάν Μικελούτσι, Τόμας Νεβό, Αντώνης Μπουράκης και Φάνης Ρουσόπουλος έφτασαν το πρωί της Δευτέρας (1/9) στο νησί μας και ετοιμάζονται για μια σπουδαία σεζόν με την ομάδα μας!
Τους πέντε παίκτες μας υποδέχθηκαν ο Αντιπρόεδρος του ΤΑΑ, Μάνος Σκοπελίτης, ο τιμ μάνατζερ Μανώλης Βαμβακούσης, η υπεύθυνη γραμματείας, Μύριαμ Μαραγκού, ο προπονητής μας Θάνος Τερζής και ο διαγώνιος Νίκος Μήλης.
Let the preparation begin»