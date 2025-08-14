Δεύτερη νίκη επί της Σλοβακίας για την Εθνική Γυναικών και αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο

Η Εθνική γυναικών βόλεϊ σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη φιλική της νίκη απέναντι στη Σλοβακία, επικρατώντας και πάλι με 3-0 σετ.

Όπως και στην πρώτη αναμέτρηση, οι δύο ομάδες έδωσαν και τέταρτο σετ, το οποίο αυτή τη φορά κατέληξε στις Σλοβάκες.

Με τα δύο αυτά φιλικά να αποτελούν κομμάτι της προετοιμασίας, η Ελλάδα μετρά πλέον αντίστροφα για την αναχώρησή της στην Ταϊλάνδη, όπου θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Οικονόμου έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες και στα δύο παιχνίδια.

Η Όλγα Στράντζαλη ξεχώρισε με 17 πόντους στα τρία σετ που αγωνίστηκε, η Μάρθα Ανθούλη πρόσθεσε 14, ενώ η Έλενα Μπάκα σημείωσε 10 πόντους στα δύο σετ που έπαιξε.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-19

2ο σετ: 4-8, 16-14, 21-17, 25-21

3ο σετ: 8-7, 16-15, 21-20, 28-26

4ο σετ: 4-8, 11-16, 17-21, 22-25

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 64 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και της Σλοβακίας προήλθαν από 7 άσσους, 53 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-21, 28-26), Τέταρτο σετ: 22-25

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 6 (3/11 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Στράντζαλη 17 (14/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 33% υπ. - 11% άριστες), Μπακοδήμου 8 (5/12 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 39% υπ. - 28% άριστες), Τερζόγλου 9 (5/7 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανθούλη 14 (14/33 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 71% υπ. - 29% άριστες), Αρτακιανού (λ), Τικμανίδου 3 (3/12 επ., 25% υπ. - 12% άριστες), Λαμπρούση 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Τσιόγκα 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Μπάκα 10 (10/22 επ., 52% υπ. - 37% άριστες), Καρακάση 1 (1/4 επ.), Τσιτσιγιάννη 5 (5/10 επ.).

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Μίχαλ Μάσεκ): Κοσέκοβα 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Χέρντοβα 4 (4/11 επ., 35% υπ. - 12% άριστες), Παλγκούτοβα 8 (7/20 επ., 1 άσσος, 48% υπ. - 22% άριστες), Χερέλοβα 9 (4/10 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Χρουσέτσκα 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ), Σουντερλίκοβα 13 (10/34 επ., 3 μπλοκ) / Γιάνκοβα (λ, 69% υπ. - 38% άριστες), Μαγκντίνοβα (λ, 43% υπ. - 14% άριστες), Ερτέλτοβα 1 (1 άσσος), Γελίνκοβα 2 (2/3 επ.), Φρίκοβα 4 (4/6 επ.), Κοχούτοβα, Σεπέλοβα 18 (15/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 77% υπ. - 31% άριστες).