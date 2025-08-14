Φιλική νίκη της Εθνικής Γυναικών επί της Σλοβακίας

Στο κλειστό του Μετς, η Εθνική Γυναικών επικράτησε της Σλοβακίας με 3-0 σετ, στο πρώτο από τα δύο προγραμματισμένα φιλικά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Οι δύο πρώτες παρτίδες κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, με την ελληνική ομάδα να κερδίζει 29-27 και 26-24, ενώ στο τρίτο σετ οι διεθνείς πήραν από νωρίς προβάδισμα και το διατήρησαν ως το τέλος, φτάνοντας στο 25-19.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, παίχτηκε και τέταρτο σετ, το οποίο κατέληξε στη Σλοβακία με 15-25. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Οικονόμου, έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες, με καθεμία να αγωνίζεται σε δύο σετ.

Το δεύτερο φιλικό θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη (14/8), στις 19:00, στο κλειστό του Ρέντη, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-15, 21-19, 29-27

2ο σετ: 8-4, 14-16, 21-19, 26-24

3ο σετ: 8-4, 16-8, 21-15, 25-19

4ο σετ: 5-8, 10-16, 15-21, 15-25

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 53 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Σλοβακίας προήλθαν από 7 άσσους, 55 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (29-27, 26-24, 25-19), Τέταρτο σετ: 15-25

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 8 (4/5 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 3 (1/4 επ., 2 μπλοκ), Στράντζαλη 9 (7/14 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ. - 25% άριστες), Μπακοδήμου 6 (5/15 επ., 1 μπλοκ, 19% υπ. - 12% άριστες), Τερζόγλου 7 (3/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ανθούλη 11 (10/20 επ., 1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 43% υπ. - 29% άριστες), Ξανθοπούλου (λ, 67% υπ. - 17% άριστες), Τικμανίδου 7 (6/20 επ., 1 άσσος, 55% υπ. - 45% άριστες), Λαμπρούση 2 (2/8 επ.), Τσιόγκα 6 (3/6 επ., 3 μπλοκ), Μπάκα 7 (5/16 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 53% υπ. - 32% άριστες), Καρακάση 3 (3/6 επ.), Τσιτσιγιάννη 5 (4/16 επ., 1 μπλοκ).

ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Μίχαλ Μάσεκ): Kοσέκοβα 1 (1/2 επ.), Παλγκούτοβα 7 (6/12 επ., 1 άσσος, 36% υπ. - 36% άριστες), Σμιέσκοβα, Χρούσεσκα 7 (5/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σουντερλίκοβα 13 (12/19 επ., 1 μπλοκ), Σεπέλοβα 9 (7/20 επ., 2 άσσοι, 43% υπ. - 17% άριστες) / Γιάνκοβα (λ, 88% υπ. - 62% άριστες), Μαγκντίνοβα (λ, 60% υπ. - 20% άριστες), Ερτέλτοβα 8 (6/6 επ., 2 μπλοκ), Γελίνκοβα 5 (4/17 επ., 1 άσσος), Χέρντοβα 10 (9/17 επ., 1 μπλοκ, 54% υπ. - 38% άριστες), Φρίκοβα 5 (5/19 επ., 57% υπ. - 29% άριστες), Κοχούτοβα 2 (2 άσσοι).