Δύο φιλικά με Σλοβακία πριν το Παγκόσμιο στην Ταϊλάνδη για την Εθνική Γυναικών

Με το βλέμμα στραμμένο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί στην Ταϊλάνδη σε δέκα ημέρες, η Εθνική Γυναικών συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία της.

Στο πλαίσιο αυτό, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία σε δύο φιλικές αναμετρήσεις. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 13 Αυγούστου στις 19:00, στο κλειστό του Μετς, καθώς το κλειστό του Ρέντη θα φιλοξενήσει την ίδια ημέρα τον αγώνα της Εθνικής Ανδρών με τη Βόρεια Μακεδονία για τα προκριματικά του Ευρωβόλεϊ.

Η δεύτερη συνάντηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Αυγούστου, επίσης στις 19:00, στο γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη».

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη και στα δύο φιλικά παιχνίδια.