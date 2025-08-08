Βρήκε πολυβόλο ο Παναθηναϊκός: Φέρνει τον 6ο καλύτερο σκόρερ του VNL, Ντμίτρο Γιάντσουκ!

Ο Παναθηναϊκός πιάστηκε… έτοιμος μετά την απώλεια του Ατσιομπανιτσέι και με άμεσα αντανακλαστικά, όχι μόνο κύκλωσε γρήγορα αντικαταστάτη, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, τον απέκτησε κιόλας πληρώνοντας buy out στην ομάδα του.

Στα πράσινα ο 26χρονος Ουκρανός ακραίος Ντμίτρο Γιάντσουκ!

Η ατυχία χτύπησε το τριφύλλι καθώς ο εξαιρετικός Ρουμάνος άσος Αντριάν Ατσιομπανιτσέι τραυματίστηκε στην προετοιμασία της Εθνικής του, Παναθηναϊκός τον έφερε άμεσα για ιατρικά και λόγω του προβλήματος του, το συμβόλαιο του ακυρώθηκε. Στις 30 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασία τους.

Ακριβώς μια εβδομάδα μετά, οι πράσινοι αναδεικνύοντας το καλό όνομα που έχουν χτίσει στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και τα άμεσα αντανακλαστικά τους, ολοκλήρωσαν μια σπουδαία μεταγραφή καθώς «έβγαλαν» από την ομάδα του, την ουκρανική Επισέντρ Ποντολιάνι, με μεταγραφή, τον 26χρονο Γιάντσουκ.

Με απόφαση Βρανόπουλου και… εκτέλεση στον αγαπημένο του πρώτο χρόνο από τη «σημαία», και νυν τεχνικό διευθυντή του ΑΟ, Σωτήρη Πανταλέων, η μεταγραφή τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες παρότι χρειάστηκε να καταβληθεί ένα ποσό για την εξαγορά του συμβολαίου του. Κάτι που θα πρέπει να ανατρέξει κάποιος στα… αρχεία για να βρει πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός πλήρωσε ομάδα για να αποκτήσει ξένο παίκτη!

Ο Ουκρανός ακραίος διακρίνεται για τα φοβερά επιθετικά του προσόντα αλλά και το σερβίς του.

Είναι βασικό στέλεχος στην Εθνική Ουκρανίας και στο πρόσφατο, καλοκαιρινό VNL 2025 ολοκλήρωσε το τουρνουά ως 6ος καλύτερος επιθετικός του τουρνουά με 168 πόντους και 5ος καλύτερος σέρβερ με 18 άσους απέναντι σε πανίσχυρες άμυνες.

Ενώ στο σύνολο των κερδισμένων πόντων ήταν 7ος με 190 πόντους.

Στο πιο δυνατό ίσως τουρνουά βόλεϊ εθνικών ομάδων στον κόσμο, ο Γιάντσουκ έκανε αισθητή την παρουσία του και έδειξε ότι είναι έτοιμος για το υψηλό επίπεδο. Ο Γιάντσουκ προέρχεται από μια σεζόν που αναδείχθηκε MVP στο ουκρανικό πρωτάθλημα και βγαίνει με μεγάλη δίψα από τα σύνορα της χώρας του, για να πετύχει στο μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του.



Μια επιλογή που δυναμώνει πολύ την επίθεση του Παναθηναϊκού, δίνοντας μεγάλο πλουραλισμό στις δύο άκρες του φιλέ, μαζί με τον φοβερό και τρομερό πέρυσι Νίλσεν.



Ο Γιάντσουκ βάζει ύψος στο φιλέ και δίνει ισορροπία μαζί με τους σπουδαίους υποδοχείς Πρωτοψάλτη, Ανδρεόπουλο στην θέση των ακραίων.



Ο Παναθηναϊκός βρήκε άμεσα τη λύση στο ξαφνικό πρόβλημα κι ενώ σχεδόν όλες οι επιλογές ήταν καπαρωμένες καθώς η αγορά των free agent ήταν στεγνή, κατάφερε να βρει μια εξαιρετική περίπτωση αθλητή, αποκτώντας τα δικαιώματα του, τη στιγμή που δείχνει να βρίσκεται στα… καλύτερά του.