Έξαλλος Φέτελ μετά την σύγκρουση με τον Γκασλί (vid)

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπάστιαν Φέτελ, είναι από τους πιο αγαπητούς στον κόσμο της Formula 1, ωστόσο μετά την σύγκρουση που είχε με τον Γκασλί στην Αυστρία και σαν αποτέλεσμα έμεινε εκτός βαθμών. Ο Γερμανός ξέσπασε στο team radio με βαριές λέξεις αφού χαρακτήρισε τους άλλου πιλότους κλόουν μετά τη σύγκρουση με τον Γάλλο.

They literally made Sebastian Vettel, one of the kindest drivers on the grid lose his patience and say “CAN I HAVE A RACE WITHOUT THESE CLOWNS?!”. I’m looking at you Albon and Gasly, good job boys.🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/QjHD3rvNpT