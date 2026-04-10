Πού θα δείτε το πλήρως υβριδικό SUV OMODA 5 SHS-H

Το νέο πλήρως υβριδικό SUV OMODA 5 SHS-H δίνει δυναμικό «παρών» στο Designer Outlet Athens στα Σπάτα.

Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του δημοφιλούς προορισμού, που συνδυάζει shopping και lifestyle εμπειρίες, τραβά τα βλέμματα των επισκεπτών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την προηγμένη υβριδική τεχνολογία και τον σύγχρονο χαρακτήρα της μάρκας.

Το OMODA 5 SHS-H, που φέρνει την επαναστατική τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) σε μια πλήρως υβριδική έκδοση χωρίς καμία ανάγκη φόρτισης, θα βρίσκεται εκεί έως και τις 2 Ιουνίου 2026, ενισχύοντας την παρουσία της OMODA σε έναν ιδιαίτερα αγαπητό προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν την εμπειρία των αγορών με μια πρώτη γνωριμία με τη σύγχρονη αυτοκίνηση.

Το OMODA 5 SHS-H ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα του, συνδυάζοντας δυναμικό design και προηγμένη τεχνολογία. Στην καρδιά του βρίσκεται το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μπαταρία υψηλής απόδοσης 1,8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο DHT.

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστικά 165 kW (224 ίππους), με τον ηλεκτροκινητήρα να φτάνει σε ισχύ αιχμής τα 150 kW (204 ίππους) και ροπή 310 Nm, εξασφαλίζοντας άμεσα διαθέσιμη και γραμμική επιτάχυνση. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 175 χλμ./ώρα, τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στις πιο ισχυρές προτάσεις της κατηγορίας.

Το OMODA 5 SHS-H έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εμπειρία οδήγησης ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος. Η εκκίνηση γίνεται ηλεκτρικά, οι μεταβάσεις ανάμεσα σε electric και hybrid mode είναι ομαλές και σχεδόν ανεπαίσθητες, ενώ τα προγράμματα οδήγησης Eco και Sport επιτρέπουν στον οδηγό να προσαρμόζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του, συνδυάζοντας δυναμισμό, άνεση και πραγματική οικονομία καυσίμου.

Με έμφαση στην άνεση, τη συνδεσιμότητα και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, το μοντέλο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σύγχρονης μετακίνησης. Ο θερμικός κινητήρας πετυχαίνει κορυφαία θερμική απόδοση 44,5%, μία από τις υψηλότερες στην κατηγορία, μετατρέποντας μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του καυσίμου σε κίνηση. Το υβριδικό κιβώτιο DHT, με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ.

Χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, υβριδικού κιβωτίου και μπαταρίας, το OMODA 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χλμ., περιορίζοντας ουσιαστικά το άγχος του συχνού ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, το μοντέλο διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας, συνοδευόμενο από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας σιγουριά και εμπιστοσύνη σε κάθε μετακίνηση.

Με ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής, το OMODA 5 SHS-H προσφέρει μια premium εμπειρία οδήγησης με τιμή εκκίνησης από 24.900 ευρώ στην έκδοση Comfort. Παράλληλα, διατίθεται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και προνομιακό επιτόκιο από 6,9%, επιβεβαιώνοντας ότι μια σύγχρονη και ποιοτική υβριδική πρόταση μπορεί πλέον να είναι ουσιαστικά προσιτή.