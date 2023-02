Η πολυαναμενόμενη παρουσίαση έγινε πράξη. Η πρωταθλήτρια Red Bull παρουσίασε το νέο της μονοθέσιο για το 2023 το οποίο δεν άλλαξε και πολύ από πέρσι. Έτσι η αυστριακή ομάδα έγινε η πρώτη από τις μεγάλες που παρουσιάζει το μονοθέσιο που θα οδηγεί ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, με team mate τον Σέρχιο Πέρες.

Meet the #RB19 🤘 Our car for the 2023 #F1 season 💪 pic.twitter.com/ilCfMQMxW4