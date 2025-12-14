We can't see you: Το «αντίο» στον απόλυτο θρύλο Τζον Σίνα (vids)

Ο Τζον Σίνα έδωσε τον τελευταίο του αγώνα στο WWE και έτσι ολοκληρώθηκε μία θρυλική καριέρα, γεμάτη τίτλους, μεγάλες στιγμές και πολλά highs and lows.

Ο Τζον Σίνα είναι ο απόλυτος αστέρας του wrestling. Από όταν έκανε το ντεμπούτο του το 2002 ως ένας ρούκι που βασιζόταν στο «Ruthless Aggresion», άλλαξε αρκετές φορές χαρακτήρα, έγινε ράπερ και κατέληξε να είναι ένα... ήρωας που ποτέ δεν τα παρατά.

Μπορεί να βρέθηκε κοντά στην απόλυση, να είχε για πολλά χρόνια τον κόσμο απέναντί του, ωστόσο κατάφερε να μετατραπεί σε ζωντανός θρύλος και ένα παράδειγμα προς μίμηση τόσο εντός όσο και εκτός του ρινγκ.

Η αποχώρηση από το σπίτι, η... παρ'ολίγον απόλυση και η «γέννηση» του νέου χαρακτήρα

Ο Τζον Φέλιξ Άντονι Σίνα γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1977 στο Γουέστ Νιούμπερι στη Μασαχουσέτη. Από νωρίς ερωτεύτηκε τη γυμναστική, ενώ αγωνίστηκε και στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Το 2000 αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του και να προσπαθήσει να βρει την τύχη του στην Καλιφόρνια. Τελικά, έπιασε δουλειά στο Gold's Gym και ζούσε στο αυτοκίνητό του, ένα Lincoln Continental του 1991, αφού δεν είχε χρήματα.

Καθώς δούλευε ένας παλαιστής που βρέθηκε στο γυμναστήριο τον ενθάρρυνε να ξεκινήσει να προπονείται για να γίνει και αυτός παλαιστής στο UPW (Ultimate Pro Wrestling). Από μικρός ο Σίνα ήταν... κολλημένος στην τηλεόραση και έβλεπε τους αγαπημένους του ήρωες, όπως ο Χουλκ Χόγκαν, ο Ούλτιμεϊτ Γουόριορ και Σον Μάικλς.

Έτσι, ο Σίνα αποδέχθηκε την πρόταση και στις 27 Απριλίου 2000 κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του UPW με τον χαρακτήρα του «The Prototype». Με τις εμφανίσεις του τράβηξε το ενδιαφέρον των ανθρώπων του WWE και το 2001 υπέγραψε με το OVW (Ohio Valley Wrestling). Το ερχόμενο Φεβρουάριο κατέκτησε τον OVW heavyweight τίτλο και δεν άργησε να κάνει το ντεμπούτο του στο SmackDown.

Στις 27 Ιουνίου 2002 ένας θρύλος του wrestling, ένας χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Κερτ Ανγκλ, βγήκε στο ρινγκ και προκάλεσε όποιον ήταν στα αποδυτήρια - και δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ - να παλέψει μαζί του. Το «The Beautiful People» του Μέριλιν Μάνσον άρχισε να ακούγεται και εμφανίστηκε ο άνθρωπος που τα επόμενα χρόνια δε θα μπορούσε να... τον δει κανένας: Ο Τζον Σίνα.

Όταν ρωτήθηκε τι τον κάνει να πιστεύει ότι μπορεί να τα βάλει με τον Ανγκλ είπε το θρυλικό: «Ruthless aggression» και τον χαστούκισε. Μετά από 5 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα ηττήθηκε, όμως κέρδισε τον σεβασμό του Άντερτεϊκερ, ο οποίος τον συνεχάρη μετά το ματς.

Ο Σίνα δεν κατάφερε να ξεχωρίσει με τον χαρακτήρα του το επόμενο διάστημα και είχε ενημερωθεί πως θα τον απέλυαν. Κατά τη διάρκεια ενός ευρωπαϊκού tour - το τελευταίο του Σίνα πριν την απόλυση - καθώς ταξίδευαν όλοι με το λεωφορείο, άρχισε να ραπάρει και εντυπωσίασε την Στέφανι ΜακΜάν. Αυτή του πρότεινε να αρχίσει να το κάνει στην τηλεόραση και έτσι... γεννήθηκε ο «Doctor Of Thuganomics». Ξεκίνησε από τα χαμηλά, καθώς ήταν στο Velocity, αλλά δεν άργησε να αρχίσει να παίρνει περισσότερες ευκαιρίες.

Ο πρώτος τίτλος και η... εκτόξευση σε έναν χρόνο

Σταδιακά ως «Doctor Of Thuganomics» ο Σίνα άρχισε να κερδίσει αντιδράσεις από τον κόσμο με τους στίχους του και στις 14 Μαρτιού 2004 κέρδισε τον πρώτο του τίτλο στο WWE. Πιο συγκεκριμένα, αντιμετώπισε τον Μπιγκ Σόου για τον United States τίτλο. Αφού ο διαιτητής είχε γυρισμένη την πλάτη του, τον χτύπησε με σιδερογροθιά, τον χτύπησε με το «FU» και έπειτα ακούστηκε το 1-2-3 από τον διαιτητή.

Μόλις έναν χρόνο μετά, στην WrestleMania 21 (3 Απριλίου 2005), γνωστή ως «WrestleMania Goes Hollywood», κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον WWE τίτλο. Ο Σίνα νίκησε τον Τζέι Μπι Ελ, ο οποίος ήταν ο πρωταθλητής για περίπου έναν χρόνο.

Η αλλαγή σε TV-PG, το «Attitude Adjustment» και η κυριαρχία

Τα επόμενα χρόνια, όταν το WWE από TV-14 έγινε TV-PG, ο Σίνα έγινε το απόλυτο πρόσωπο της εταιρίας. Οι Στον Κολντ Στιβ Όστιν και Ροκ αποχώρησαν και χρειάστηκαν έναν νέο αστέρα, τον οποίον βρήκαν στον «Mr. P». Με τις «Five Moves Of Doom» (δύο «flying shoulder blocks» ένα «protobomb», ένα «Five Knuckle Shuffle» και το «Attitude Adjustment»), με το «FU» που έγινε «Attitude Adjustment», με τις χρωματιστές μπλούζες, με τα jorts και με τις πολλές νίκες και τίτλους ο κόσμος άρχισε να... κουράζεται.

Ο «Juan Cena» έχανε σπάνια και άρχισε να δέχεται γιούχα από τον κόσμο. Αυτό, όμως, δεν έκανε το WWE να αλλάξει τα πλάνα του. Συνέχισε να προωθεί τον Σίνα ως τον απόλυτο αστέρα και (μέχρι το τέλος τις καριέρας του) κέρδισε 17 WWE τίτλους, 5 United States τίτλους, 4 Tag Team τίτλους (με τους Σον Μάικλ, Μπατίστα, Μιζ και Ντέιβιντ Οτόυνγκα) και 1 Intercontinental τίτλο. Ακόμη, το 2012 κέρδισε το Money In The Bank, είναι ένας από τους έξι παλαιστές που έχουν κερδίσει πολλαπλούς αγώνες Royal Rumble (2008, 2013), βρέθηκε έξι φορές στο main event της WrestleMania και στο Show of Shows αναμετρήθηκε και με τον ΆντερΤέικερ. Φυσικά, ήταν μέρος μερικών ιστορικών στιγμών, σημαντικών αντιπαλοτήτων και μεγάλων αγώνων, ενώ αρκετά από τα promos του θα μείνουν για πάντα στη μνήμη όσων τα έχουν δει/ακούσει.

Πρέπει να σημειωθεί πως από το 2015 περίπου άρχισε να κάνει λιγότερες εμφανίσεις στο WWE, καθώς είχε περισσότερες ευκαιρίες στο Hollywood. Οι οπαδοί άρχισαν να τον εκτιμάνε περισσότερο, τα συνθήματα «You can't wrestle», «Cena sucks» και τα «If Cena Wins We Riot» μετατράπηκαν σταδιακά στον κόσμο να τρελαίνεται όποτε άκουγε την μουσική του. Εκείνα τα χρόνια, ο Σίνα πάλευε κυρίως για mid-card τίτλους (το 2015 έκανε το ιστορικό και υπέροχο U.S. Open Challenge), δοκίμαζε νέες κινήσεις και έδινε βήμα για να προβάλλουν τον εαυτό τους παλαιστές του NXT, αλλά και μικρότερα ονόματα στην μεγαλύτερη σκηνή. Χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια του Open Challenge αναμετρήθηκε με τους Σταρνταστ, Μπαντ Νιους Μπάρετ, Σάμι Ζέιν, Νέβιλ, Κέβιν Όουενς, ενώ το 2016 βοήθησε στο να εδραιωθεί ο θρυλικός Έι Τζέι Στάιλς ως αστέρας και στο WWE.

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Η ανακοίνωση της απόσυρσης, το Heel Turn, ο ιστορικός 17ος τίτλος και το retirement tour

Στις 6 Ιουλίου 2024 ο Σίνα εμφανίστηκε στο Money In The Bank, επιστρέφοντας για πρώτη φορά μετά το Raw μετά τη WrestleMania 40 και ανακοίνωσε πως στο 2025 θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Έτσι, από εκείνη τη μέρα και μετά έμεναν μόλις 36 εμφανίσεις του ακόμα.

Η πρώτη ήταν στην πρεμιέρα του Raw στο Netflix (6/1) και ακολούθησε μετά η εμφάνισή του στο Royal Rumble (1/2), όπου και τερμάτισε δεύτερος, πίσω από τον Τζέι Ούσο.

Την πρώτη μέρα του Μαρτίου του 2025 πραγματοποιήθηκε το Elimination Chamber. Στο main event συμμετείχαν οι Τζον Σίνα, Σι Εμ Πανκ, Σεθ Ρόλινς, Ντρου ΜακΙντάιρ, Ντέιμιαν Πριστ και Λόγκαν Πολ. Ο Πριστ απέκλεισε τον ΜακΙντάιαρ, ο Πολ τον Πριστ, ο Πανκ του Πολ και Ρόλινς και στο τέλος έμεινα οι Πανκ και Σίνα. Μετά την παρέμβαση του Ρόλινς, ο Σίνα κέρδισε τον Πανκ και μία ευκαιρία να κερδίσει τον 17ο WWE τίτλο του στην WrestleMania και να «σπάσει» το ρεκόρ του Ρικ Φλέαρ (16 τίτλοι).

Μετά το φινάλε του ματς και καθώς ο Σίνα πανηγύριζε, ο Κόντι Ρόουντς, ο οποίος ήταν ο πρωταθλητής βγήκε στο ρινγκ. Αφού οι δυο τους έκαναν μια χειραψία, βγήκε στο ρινγκ και ο Ροκ, μαζί με τον Τράβις Σκοτ. Ο Ροκ ζήτησε από τον Ρόουντς να απαντήσει στην ερώτηση που του είχε κάνει (σ.σ. να του πουλήσει την ψυχή του) κάτι που αρνήθηκε ο «American Nightmare». Αφού έγινε αυτό ο Σίνα άρχισε να πανηγυρίζει και μετά ήρθε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του wrestling. Μία στιγμή που συγκρίνεται μόνο με την είσοδο του Χουλκ Χόγκαν στο NWO. Ο Σίνα έκανε heel turn. «Πούλησε» την ψυχή του στον Ροκ και διέλυσε τον Ρόουντς. Μία στιγμή που θα μείνει για πάντα στην ιστορία.

Ακολούθησαν τέσσερις εμφανίσεις του για να «χτίσει» τον αγώνα με τον Ρόουντς σε SmackDown και Raw (17/3, 24/3, 31/3, 18/4) και στον αγώνα τους στην WrestleMania 41 (20 Απριλίου 2025) ο Σίνα πήρε μία ιστορική νίκη. Έτσι, ύψωσε ψηλά για 17η φορά τον τίτλο του WWE και έγινε ο πρώτος που καταφέρνει αυτό το επίτευγμα.

Έπειτα, ήρθαν τρία segments με τον Ράντι Όρτον (21/4, 25/4, 9/5) και ο αγώνας τους στο Backlash (10/5), με τον Σίνα να κερδίζει μετά την παρέμβαση του Αρ Τρουθ. Στο Saturday Live Main Event (24/5), ο Σίνα αναμετρήθηκε και κέρδισε τον τελευταίο.

Μετά, υπήρξαν τα segments με τους Λόγκαν Πολ, Κόντι Ρόουντς, και Τζέι Ούσο (30/5, 6/6) για τον αγώνα των τεσσάρων στο Money In The Bank (7/6). Οι Τζον Σίνα και Λόγκαν Πολ κέρδισαν τους άλλους δύο, μετά την βοήθεια του Αρ Τρουθ.

Στο Raw μετά από τον αγώνα είχε ένα segment με τον Σι Εμ Πανκ (9/6) και στο επόμενο SmackDown με τους Κόντι Ρόουντς, Ράντι Όρτον και Ελ Έι Νάιτ (13/6). Αργότερα, αντιμετώπισε τον Αρ Τρουθ στο SmackDown, με τον Αρ Τρουθ να κερδίζει με DQ (20/6).

Μετά το ματς, ο Σι Εμ Πανκ βγήκε και επιτέθηκε στον Σίνα. Ωστόσο, ο Σίνα τον χτύπησε με το «Attitude Adjustment» σε ένα τραπέζι (θυμίζοντας τα όσα είχαν γίνει το 2011) και έπειτα έκανε ένα promo σαν αυτό που είχε κάνει ο Πανκ τότε (το λεγόμενο «Pipe Bomb»).

Στο επόμενο SmackDown ο Σι Εμ Πανκ ήταν αυτός που αντέγραψε τον Σίνα και βγήκε στο ρινγκ ως «Doctor Of Thuganomics» και ράπαρε στον Σίνα (27/6).

Στο Night Of Champions οι δυο τους αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά (28/6), σε έναν αγώνα που θύμισε τα... μαγικά που έκαναν πριν από περίπου δέκα χρόνια. Παρά την παρέμβαση του «The Vision», ο Σίνα κατάφερε να κερδίσει και να διατηρήσει τον τίτλο του.

Ακολούθησαν δύο segments με τον Κόντι Ρόουνς (18/7, 1/8) και το καταπληκτικό τους ματς στο SummerSlam (3/8), με τον Σίνα να γίνεται ξανά Face, αφού άλλαξαν τα πλάνα του WWE με τους Ροκ και Τράβις Σκοτ να μην είναι διαθέσιμοι. Σε αυτόν τον εκπληκτικό αγώνα, ο Ρόουντς κατάφερε να πάρει τη νίκη και μαζί και τον τίτλο. Μετά τον αγώνα, ο Λέσναρ επέστρεψε και κατέστρεψε τον Σίνα.

Στο SmackDown ο Σίνα πάλεψε στο πλευρό του Ρόουντς κόντρα στους ΜακΙντάιαρ και Πολ και κέρδισαν με DQ (8/8). Ο Σίνα και ο Πολ πάλεχαν μέχρι τα παρασκήνια και στα επόμενα δύο SmackDown (22/8, 29/8) «έχτισαν» τον αγώνα τους για το Clash in Paris (31/8). Και αυτό το ματς ήταν εκπληκτικό, με τον Σίνα να πανηγυρίζει στο τέλος τη νίκη.

Στην τελευταία του εμφάνιση στο SmackDown (5/9) ο Σίνα αντιμετώπισε τον Σάμι Ζέιν για τον United States τίτλο, με τον αγώνα να λήγει με No Contest, αφού ο Μπροκ Λέσναρ επέστρεψε ξανά και... διέλυσε τους πάντες, προκαλώντας σε αγώνα τον Σίνα.

Μετά από ένα promo στο Raw (15/9), ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο WrestlePalooza (20/9), με τον Λέσναρ να παίρνει μία πανεύκολη νίκη. Ήταν ένα ματς που θύμισε την αναμέτρηση των δυο στο SummerSlam το 2014.

Στο Crown Jewel: Perth (11/10) ο Σίνα αναμετρήθηκε και κέρδισε τον Έι Τζέι Στάιλς σε ένα ματς-love letter στο wrestling. Στις 11/10 αντιμετώπισε τον Ντόμινικ Μιστίριο στο Raw και κέρδισε τον Intercontinental τίτλο για πρώτη φορά στην καριέρα του. Μάλιστα, έτσι έγινε και Grand-Slam πρωταθλητής.

Στο επόμενο Raw ο Τζον Σίνα μαζί με τους Σέϊμους και Ρέι Μιστίριο κέρδισαν την Τζάτζμεντ Ντέι (17/11) και στο Survivor Series (29/11) ο Ντόμινικ Μιστίριο πήρε οχι μόνο την ρεβάνς από τον Σίνα αλλά και τον τίτλο του πίσω, με βοήθεια από τους Φιν Μπάλορ, Τζέι Ντι ΜακΝτόνα, Ρακέλ Ροντρίγκεζ, Ροξάν Περέζ και Λιβ Μόργκαν.

Το ματς με τον Γκούνθερ και η... τελευταία φορά που τον βλέπουμε

Για λίγο καιρό στο Raw και στο SmackDown διεξαγόταν το «The Last Time Is Now Tournament», με τον νικητή και να κερδίζει την... τιμή να είναι ο τελευταίος αντίπαλος του Σίνα. Ο Γκούνθερ ήταν ο μεγάλος νικητής και έτσι αναμετρήθηκε με τον Σίνα στο Saturday Night's Main Event (13/12).

Μετά από έναν... πόλεμο 23 λεπτών και 45 δευτερολέπτων, ο Γκούνθερ κατάφερε να πετύχει κάτι που είχε να γίνει περίπου 20 χρόνια: Ανάγκασε τον Σίνα, με ένα μειδίαμα στο πρόσωπό του, να κάνει tap-out. Έτσι, ολοκληρώθηκε όχι μόνο ο αγώνας, αλλά και μία από τις σημαντικότερες καριέρας στην ιστορία του wrestling. Αξίζει να σημειωθεί πως πλέον ο Γκούνθερ έχει στείλει στην... σύνταξη τον Σίνα και τον Γκόλντμπεργκ.

Μετά τον αγώνα, οι Σι Εμ Πανκ και Κόντι Ρόουντς μοιράστηκαν μία όμορφη στιγμή με τον Σίνα, καθώς του έδωσαν τους τίτλους του για να πανηγυρίσει για μία τελευταία φορά. Όλοι οι παλαιστές και οι συντελεστές βγήκαν γύρω από το ρινγκ, ο Σίνα άφησε τα παπούτσια του και τα περικάρπιά του, υποκλίθηκε για μία τελευταία φορά και πλέον... κανείς δεν μπορεί να τον δει.

Πέρα των όσων έχει πετύχει στο ρινγκ, ο Τζον Σίνα έχει γίνει από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ, έχει κερδίσει μία θέση στο Springfield College Athletic Hall of Fame (18 Απριλίου 2015), και φυσικά, το μεγαλύτερό του κατόρθωμα: Έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες ευχές από όλους στο Make-A-Wish Foundation.

Ο Τζον Σίνα γίνεται ο πρώτος παλαιστής που όντως θα σταματήσει να αγωνίζεται μετά το τελευταίο του ματς, όπως έχει τονίσει ο ίδιος πολλές φορές, και αποσύρεται ως ο κορυφαίος στην ιστορία, ο απόλυτος GOAT του WWE και ο ήρωας των παιδικών - και όχι μόνο - αναμνήσεών μας. Από εδώ και πέρα... We can't see you!

Catchphrases:

«You can't see me»

«You want some? Come get some»

«Fine speech»

«Word Life»

Signature moves:

«Attitude Adjustment» (πρώην «FU»)

«STF» (πρώην «STFU»)

«Five Knuckle Shuffle»

Μεγάλοι αντίπαλοι:

Σι Εμ Πανκ

Ράντι Όρτον

Σεθ Ρόλινς

Ετζ

Κόντι Ρόουντς

Μπροκ Λέσναρ

Μπρέι Γουάιατ

Έι Τζέι Στάιλς

Ροκ

Μπατίστα

Νέξους

Μιζ

Μερικά αξιοσημείωτα ματς από τα... άπειρα (που δεν έχουν αναφερθεί στο κείμενο):

Τζον Σίνα vs Τζέι Μπι Ελ (Judgment Day, 22 Μαΐου 2005)

Τζον Σίνα vs Κρις Τζέρικο (Raw, 22 Αυγούστου 2005)

Τζον Σίνα vs Ρομπ Βαν Νταμ (ECW One Night Stand, 11 Ιουνίου 2006)

Τζον Σίνα vs Ετζ (Unforgiven, 17 Σεπτεμβρίου 2006)

Τζον Σίνα vs Ουμάγκα (Royal Rumble, 28 Ιανουαρίου 2007)

Τζον Σίνα vs Σον Μάικλς (WrestleMania 23, 1η Απριλίου 2007)

Τζον Σίνα vs Σον Μάικλς (Raw, 23 Απριλίου 2007)

Αγώνας Royal Rumble 2008 (Royal Rumble, 27 Ιανουαρίου 2008)

Τζον Σίνα vs Ράντι Όρτον (Bragging Rights, 25 Οκτωβρίου 2009)

Τζον Σίνα vs Μπατίστα (Extreme Rules, 25 Απριλίου 2010)

Τζον Σίνα vs Σι Εμ Πανκ (Money in the Bank, 7 Ιουλίου 2011)

Τζον Σίνα vs Ροκ (WrestleMania 28, 1η Απριλίου 2012)

Τζον Σίνα vs Μπροκ Λέσναρ (Extreme Rules, 29 Απριλίου 2012)

Τζον Σίνα vs Ράντι Όρτον (TLC, 15 Δεκεμβρίου 2013)

Τζον Σίνα vs Μπροκ Λέσναρ vs Σεθ Ρόλινς (Royal Rumble, 25 Ιανουαρίου 2015)

Τζον Σϊνα vs Κέβιν Όουενς (Money In The Bank, 14 Ιουνίου 2015)

Τζον Σίνα vs Σεθ Ρόλινς (Raw, 27 Ιουλίου 2015)

Τζον Σίνα vs Έι Τζέι Στάιλς (Money In The Bank, 19 Ιουνίου 2016)

Τζον Σίνα vs Έι Τζέι Στάιλς (Royal Rumble, 29 Ιανουαρίου 2017)

Τζον Σίνα vs Μπρέι Γουάιατ (WrestleMania 36, 5 Απριλίου 2020)

Το «αντίο» από το WWE και τον κόσμο

Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που είδε.