Ο Αμερικάνος της Δώρας: «Κέντρικ Ναν, είσαι σοβαρός; - Πάλι εσύ, Σάσα!» (vid)

Τι συμβαίνει αν βάλεις σ’ ένα μπασκετικό μίξερ τους δύο κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης, τον… θείο από την Αμερική και την πιο εντυπωσιακή παρουσία της ελληνικής τηλεόρασης;

Ο ένας παίρνει την μπάλα με το ρολόι να δείχνει 4.4 δευτερόλεπτα για το τέλος της «αγχώδους» αναμέτρησης. Μία ντρίμπλα, δεύτερη, αλλαγή κατεύθυνσης, οι δύο προσωπικοί του αντίπαλοι μένουν η πιο γνωστή ελληνική λέξη, η μπάλα φεύγει από τα χέρια του και… κλατς. Ο Κέντριν Ναν, βλέπετε, είναι clutch.

O άλλος αγωνίζεται μετά βίας κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο, κάθε φορά που τον ρωτούν αν θ’ αστοχήσει σε κάνα σουτ μιμείται τον Ιωάννη Μεταξά και απαντά με βροντερή φωνή «ΟΧΙ», διαλύει την Ντουμπάι και μαζί το PIR. Ο Σάσα Βεζένκοφ, βλέπετε, είναι… φωτιά. Ή πυρ, αν προτιμάτε.

Γι’ ακόμα μία αγωνιστική Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έστρεψαν τα φώτα της Euroleague επάνω τους, με αποτέλεσμα να τους πιάσουν- και δικαίως- στο στόμα τους η Δώρα Παντέλη και ο Γιώργος Amerikanos.

Ο λόγος;

Δείτε την απάντηση παρακάτω: