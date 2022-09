Μεντβέντεφ εναντίον Κύργιου στον 4ο γύρο του US Open

Ο κορυφαίος της παγκόσμιας κατάταξης επιβλήθηκε του Γου με 6-4, 6-2, 6-2, για να πάρει σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες την πρόκριση για τον 4ο γύρο του US Open.

O υπερασπιστής του τίτλου, Μεντβέντεφ ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια φτάνει πάντα τουλάχιστον ως τα ημιτελικά του US Open, χρειάστηκε 1 ώρα και 55 λεπτά για να κατακτήσει τη νίκη, φτάνοντας τις 10 διαδοχικές νίκες στο Flushing Meadows.

Στον 4ο γύρο της διοργάνωσης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Νικ Κύργιο. Οι δυο τους συναντήθηκαν πριν λίγες εβδομάδες στο Μόντρεαλ και ο Κύργιος πήρε τη νίκη στα τρια σετ, ενώ συνολικά ο Ελληνοαυστραλός προηγείται στο head-to-head με 3-1 νίκες.

