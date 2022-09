«Δεν θα ήμουν η Σερένα αν δεν υπήρχε η Βίνους» (vids)

«Ευχαριστώ, ήσασταν εκπληκτικοί», είπε αρχικά προς τον κόσμο η 41χρονη Αμερικανίδα. «Ευχαριστώ μπαμπά, ξέρω ότι βλέπεις. Ευχαριστώ μαμά (κλάματα). Ευχαριστώ όσους ήταν στο πλευρό μου, αλλά όλα ξεκίνησαν από τους γονείς μου και είμαι ευγνώμων. Αυτά είναι μάλλον χαρούμενα δάκρυα. Και δεν θα ήμουν η Σερένα αν δεν υπήρχε Βίνους, είναι ο λόγος που η Σερένα υπήρξε. Ευχαριστώ τον άνδρα μου, όσους είναι στο box μου. Ήταν το πιο απίστευτο ταξίδι. Είμαι ευγνώμων σε όποιον είπε ποτέ Go Serena!»

'Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γνώμη, απάντησε με... μυστήριο! «Έπρεπε να είχα ξεκινήσει νωρίτερα τη σεζόν, παίζω συνέχεια καλύτερα. Δε νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις!».

Η Σερένα αποχαιρέτησε τον κόσμο και τον λόγο πήρε στη συνέχεια η Άιλα Τομλιάνοβιτς. «Αισθάνομαι άσχημα γιατί την αγαπώ όσο κι εσείς, είναι μια σουρεαλιστική στιγμή. Νόμιζα ότι θα με νικήσει, δεν είχα πίεση. Μέχρι τον τελευταίο πόντο πίστευα ότι μπορεί να το γυρίσει από το 5-1. Είναι η GOAT, τελεία».

A speech worth of the 🐐 @serenawilliams | #USOpen pic.twitter.com/0twItGF0jq

"I wouldn't be Serena if there wasn't Venus."@serenawilliams 💙 @Venuseswilliams pic.twitter.com/C7RZXcf23E