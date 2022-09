H GOAT Σερένα Γουίλιαμς αποχαιρέτησε τα γήπεδα μετά από επικό ματς! (vids)

Η εκπληκτική Άιλα Τομλιάνοβιτς σταμάτησε τη Σερένα Γουίλιαμς στον τρίτο γύρο του US Open και ήττα αυτή σημαίνει και την ολοκλήρωση της σπουδαίας καριέρας της 41χρονης Αμερικανίδας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Η 29χρονη Αυστραλή (Νο.46) έκλεισε τα αυτιά της στο «καυτό» Arthur Ashe Stadium και πήρε μεγάλη νίκη με 7-5, 6-7(4), 6-1 στην πρώτη της συνάντηση με τη θρυλική Αμερικανίδα. Θα αναμετρηθεί στον τέταρτο γύρο με τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα, που άφησε εκτός με 6-3, 6-3 την Αλεκσάντρα Κρούνιτς, σημειώνοντας την 13η διαδοχική νίκη της.

Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν αυτό που θα ήθελε, όμως ήταν ένα αποχαιρετιστήριο ματς αντάξιο της σπουδαίας αυτής τενίστριας. Μια μεγάλη μάχη τρίωρης διάρκειας, στην οποία η Σερένα έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε... Αυτό, όμως, δεν έφτανε κόντρα στην απίστευτη Άιλα, που έκανε το (μεγάλο) παιχνίδι της και διατήρησε την ψυχραιμία της ακόμα και όταν βρέθηκε υπό πίεση στο 5-1 του τρίτου σετ και έχανε το ένα ματς πόιντ πίσω από το άλλο!

Η Σερένα, πάντως, έχασε μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο σετ, όταν βρέθηκε να σερβίρει για το 0-1 στο 3-5, όμως λύγισε και τελικά έχασε τέσσερα γκέιμ στη σειρά. Μπήκε, ωστόσο, «φορτσάτη» στο δεύτερο σετ και πέρασε μπροστά με 4-0, έχοντας σημειώσει δύο μπρέικ.

Η Τομλιάνοβιτς πήρε το ένα πίσω και μείωσε στη συνέχεια 2-5, αλλά λίγο έλειψε αμέσως μετά να χάσει ξανά το σερβίς και το σετ. Η Σερένα όχι μόνο «πέταξε» τέσσερα σετ πόιντ, αλλά δέχτηκε νέο μπρέικ στο επόμενο γκέιμ 4-5 για να επιστρέψει το σετ στα ίσα.

Τα πάντα, λοιπόν, κρίθηκαν σε τάι μπρέικ, όπου μέσα σε πανζουρλισμό η Σερένα εκμεταλλεύτηκε το πέμπτο σετ πόιντ της και ισοφάρισε σε 1-1. Τα πράγματα ξεκίνησαν πολύ καλά στο τρίτο σετ, καθώς η Γουίλιαμς σημείωσε πρώτο το μπρέικ (0-1), όμως αυτό έμελλε να ήταν και το τελευταίο γκέιμ της καριέρας της.

Πάλεψε, πάντως, μέχρι τον τελευταίο πόντο και κατάφερε με εκπληκτικούς πόντους να σώσει πέντε ματς πόιντ της Τομλιάνοβιτς στο 5-1, ενώ είχε και η ίδια τρεις ευκαιρίες να κάνει το μπρέικ και να βάλει περισσότερη πίεση στην αντίπαλό της...

Φεύγει από τα γήπεδα με 23 Grand Slam τρόπαια και συνολικά 73 τίτλους καριέρας. Έχει κατακτήσει ακόμα 14 major στο διπλό με την αδερφή της, δύο στο μεικτό διπλό και τρία χρυσά ολυμπιακά μετάλλια.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν αυτό που σημαίνει για το τένις και πραγματικά αφήνει πίσω της ένα πολύ μεγάλο κενό...

Μακάρι να αποφασίσει να δώσει... μερικές παραστάσεις ακόμα, πράγμα που δεν πρέπει να αποκλειστεί αν λάβει κανείς υπ' όψιν τα λεγόμενά της τις τελευταίες μέρες...

Serena put up numbers we may never see again. pic.twitter.com/OYPGaQZcAq — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

What a week. What an evening.



Thank you, #Serena. pic.twitter.com/KJ1zDkQGUs — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

What a week. What an evening.



Thank you, #Serena. pic.twitter.com/KJ1zDkQGUs — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022