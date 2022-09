Συνεχίζει δυνατά η Κόκο (vid)

Η Κόκο Γκοφ ξεπέρασε το υψηλό εμπόδιο της φιναλίστ του 2017 Μάντισον Κις με 6-2, 6-3 και πέρασε στον τέταρτο γύρο του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της. Πλέον, έχει φτάσει τουλάχιστον ως τη φάση των «16» σε όλα τα Grand Slam!

Η νεαρή Αμερικανίδα μπορεί να έπαιζε με συμπατρώτισσά της, όμως το κοινό του Arthur Ashe ήταν ξεκάθαρα υπέρ της κι εκείνη αποζημίωσε τους φιλάθλους με μια σούπερ εμφάνιση, που στέλνει μήνυμα σε όλες τις αντιπάλους.

Τώρα μπορεί με ηρεμία να παρακολουθήσει απόψε το είδωλό της, τη Σερένα Γουίλιαμς, να μονομαχεί με την Άιλα Τομλιάνοβιτς, ελπίζοντας ότι και οι δύο θα φτάσουν στα ημιτελικά για να έχει την ευκαιρία να αναμετρηθεί μαζί της!

Για την ώρα, έχει μπροστά της την επικίνδυνη Κινέζα Σουάι Ζανγκ, που απέκλεισε με 6-2, 6-4 την Καναδή Ρεμπέκα Μαρίνο και προκρίθηκε και αυτή για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Στους άνδρες, θέση στους «16» πήρε για πρώτη φορά ο Καρέν Χατσάνοφ, που είδε τον νεαρό Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ να αποχωρεί από τον αγώνα τους στο 6-3, 4-6, 6-5. Ο επόμενος αντίπαλος του Ρώσου θα προκύψει από το ματς ανάμεσα στον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

