Ανυπέρβλητο εμπόδιο για Μάρεϊ ο Μπερετίνι (vids)

Ο 26χρονος Ιταλός, Νο.14 στον κόσμο, επικράτησε του δύο φορές νικητή της διοργάνωσης (Νο.51) με 6-4, 6-4, 6-7(1), 6-3 και πέρασε στον τέταρτο γύρο του US Open για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας και η αλήθεια είναι ότι ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις.

Προσπάθησε να αντιδράσει μετά την απώλεια των δύο πρώτων σετ, όμως ο περσινός φιναλίστ του Wimbledon ανασύνταξε τις δυνάμεις του και κατάφερε να καθαρίσει των αγώνα στα τέσσερα σετ και μετά από συνολική προσπάθεια 3 ωρών και 47 λεπτών.

Για άλλη μια φορά, πάντως, οι θεατές του Arthur Ashe ήταν... στον κόσμο τους, αργούσαν να πάρουν θέση στο γήπεδο και δεν ήταν λίγες φορές που υπήρξε καθυστέρηση στην αναμέτρηση. Και, όπως πάντα, υπήρχε φασαρία είτε παιζόταν ο αγώνας, είτε όχι!

Ο αντίπαλος του Μπερετίνι στη φάση των «16» είναι ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, που σταμάτησε με 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 τον Ντανιέλ Γκαλάν, «δήμιο» του Στέφανου Τσιτσιπάς, και πέρασε σε τέταρτο γύρο Grand Slam για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Στις γυναίκες, η Ονς Ζαμπέρ νίκησε με 4-6, 6-4, 6-3 τη Σέλμπι Ρότζερς και πέρασε στον τέταρτο γύρο της Νέας Υόρκης για πρώτη φορά. Απέναντί της θα βρει την εξαιρετική Βερόνικα Κουντερμέτοβα, που άφησε εκτός με 6-2, 6-0 την Ντάλμα Γκάλφι και συνεχίζει στη διοργάνωση χωρίς να έχει χάσει σετ.

