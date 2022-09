Ναδάλ: «Νόμιζα ότι έσπασα τη μύτη μου» (vid)

«Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια ιστορία», είπε αρχικά ο αριστερόχειρας Ισπανός. «Στην αρχή νόμιζα ότι έσπασα τη μύτη μου, γιατί ήταν σοκαριστικό στην αρχή, πονούσα πολύ. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω στα αγγλικά, αλλά έχασα για λίγο την αίσθηση στο κεφάλι μου. Είναι σα να χάνεις για λίγο τον κόσμο. Φαίνεται ότι δεν έχει σπάσει, αν και δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι μεγαλώνει συνεχώς. Ήταν σοκ, το άξιζα έτσι άσχημα που έπαιζα (γέλια). Όχι, πλάκα κάνω. Συμβαίνουν αυτά!».

Δείτε τη φάση του... αυτοτραυματισμού του Ράφα, που με τη χθεσινή νίκη του εξασφάλισε την πρόκριση στο ATP Finals για 17η φορά.

Nadal hit by the racket in the nose #USOpen #RafaelNadal𓃵 pic.twitter.com/RNGVedzzu1