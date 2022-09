Παίδεψε πάλι τον εαυτό του ο Ναδάλ! (vids)

Ο 36χρονος Ιταλός (Νο.60) πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε με 2-4 στο δεύτερο, όμως ο αριστερόχειρας Ισπανός ήταν αυτός που πανηγύρισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο, επικρατώντας με 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 σε 2 ώρες και 42 λεπτά.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα, ο τραυματισμός του Ναδάλ στη μύτη, μετά από αναπήδηση της ρακέτα στο έδαφος. Χρειάστηκε, μάλιστα, να πάρει και ιατρικό τάιμ άουτ!

Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Ρισάρ Γκασκέ, που άφησε εκτός τον Σέρβο Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με 6-2, 6-4, 4-6, 6-4. Ο Ράφα, πάντως, θα έχει με το μέρος του και την παράδοση, καθώς σε 17 αγώνες με τον 36χρονο Γάλλο (Νο.60) έχει ισάριθμες νίκες!

Ο 36χρονος Ισπανός κυνηγάει τον 23ο major τίτλο του στη Νέα Υόρκη, αλλά και την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Στο μεταξύ, εκτός διοργάνωσης έμεινε ο Χούμπερτ Χούρκατς, Νο.8 του ταμπλό, μετά την ήττα του με 6-4, 4-6, 7-6(5), 6-3 από τον Ίλια Ιβάσκα. Ο Λευκορώσος θα συναντήσει στον τρίτο γύρο τον Λορέντζο Μουζέτι, που λύγισε με 6-7(1), 6-3, 6-4, 6-2 τον Γάλλο Ζις Μπρουέρ.

Ο Ντιέγκο, Σβάρτσμαν, τέλος, υπέταξε με 7-6(3), 7-5, 7-6(6) τον Άλεξ Πόπιριν και θα παίξει με τον Φράνσις Τιάφοου, που απέκλεισε με 7-6(3), 7-5, 7-6(2) τον Τζέισον Κούμπλερ.

Σε ό,τι αφορά το διπλό της διοργάνωσης, οι πρωταθλητές της Μελβούρνης Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκκινάκης έκαναν την ανατροπή κόντρα στους Γκαστόν/Μουζέτι (4-6, 6-3, 6-4) και θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο με τους Γκόρασον/Νισιόκα. To αυστραλιανό δίδυμο είναι αήττητο το 2022!

Here's what happened to Rafa pic.twitter.com/Hh88dLmqBY

Rafa Nadal returns to action after sustaining a cut on his nose. 👏 pic.twitter.com/m6gOlcqk2K