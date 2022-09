Ήττα στο διπλό για τις αδερφές Γουίλιαμς (vids)

Οι Τσέχες Λούσι Χράντετσκα/Λίντα Νόσκοβα αποδείχτηκαν πολύ υψηλό εμπόδιο για της σπουδαίες Αμερικανίδες, που γνώρισαν την ήττα με 7-6(5), 6-4 και έμειναν εκτός δεύτερου γύρου.

Το κακό για τη Σερένα είναι πως ήταν μια σκληρή μάχη που κράτησε πάνω από 2 ώρες, ένα 24ωρο πριν την αναμέτρησή της με την Άιλα Τομλιάνοβιτς για τον τρίτο γύρο του μονού! Σερένα, όμως, είναι αυτή και λογικά θα έχει αποθέματα ενέργειας...

Σε ό,τι αφορά το μονό των γυναικών, η Αρίνα Σαμπαλένκα έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο, όμως κατάφερε να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Κάια Κανέπι, να επικρατήσει με 2-6, 7-6, 6-4 και να κλείσει ραντεβού στον τρίτο γύρο με την Κλάρα Μπουρέλ.

Η Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα, από την πλευρά της, σταμάτησε την ανερχόμενη Λίντα Φρουχβίρτοβα με 6-0, 6-4 και πέφτει πάνω στην Πέτρα Κβίτοβα, που πέρασε με walkover.

Συνεχίζει την πορεία της και η Ντανιέλ Κόλινς, που μετά το 6-2, 7-5 επί της Κριστίνα Μπούκσα, θα παίξει με την Αλιζέ Κορνέ (6-1, 5-7, 6-3 την Κατερίνα Σινιάκοβα).

Η Καρολίνα Πλίσκοβα, τέλος, απέκλεισε τη Μαρί Μπούζκοβα με 6-3, 6-2 και θα αναμετρηθεί στον τρίτο γύρο με την Μπελίντα Μπέντσιτς.

Στους άνδρες, ο Αντρέι Ρούμπλεφ άφησε εκτός τον Σουνβού Κβον με 6-3, 6-0, 6-4 και θα μονομαχήσει με τον Ντένις Σαποβάλοφ, που υπέταξε με 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 τον Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα.

Παραμένει στη Νέα Υόρκη και ο Καμ Νόρι, που επικράτησε με 6-4, 6-4, 7-6 του Ζοάο Σόουζα και θα βρει στον δρόμο του τον Χόλγκερ Ρούνε.

Εκτός βρήκε ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, καθώς ηττήθηκε με 7-6, 7-5, 6-3 από τον Μπράντον Νακασίμα, τον επόμενο αντίπαλο του Γιάνικ Σίνερ.

