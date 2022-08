Με ανατροπή έκλεισαν το ραντεβού τους Μάρεϊ και Μπερετίνι!

Ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο έχασε σετ από τον 20χρονο Αμερικανό Εμίλιο Νάβα, αλλά πήρε τελικά τη νίκη με 5-7, 6-3, 6-1, 6-0, για να κλείσει το μεγάλο ραντεβού με τον Ματέο Μπερετίνι.

Και ο Ιταλός χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να περάσει στον τρίτο γύρο, αλλά αυτός πέρασε ακόμα πιο δύσκολες στιγμές κόντρα στον lucky loser Ούγκο Γκρενιέ, τον οποίο υπέταξε με 2-6, 6-1, 7-6(4), 7-6(7).

Είχε, μάλιστα, να αντιμετωπίσει δύο μπρέικ πόιντ του Γάλλου στο 5-5 του τέταρτου και σετ πόιντ στο 5-6 του τάι μπρέικ. Τέλος καλό, όλα καλά, όμως, για τον ημιφιναλίστ του 2019, που προηγείται του Μάρεϊ στο head to head με 2-1.

Στον τρίτο γύρο πέρασε και ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, που μετά το 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 επί του Αλεξάντερ Μπούμπλικ θα αναμετρηθεί με τον Άλεξ Ντε Μινόρ. Ο Αυστραλός λύγισε τον Κριστιάν Γκαρίν με 6-3, 6-0, 4-6, 6-2.

Στις γυναίκες, θέση στον τρίτο γύρο έκλεισε η φιναλίστ του Wimbledon Ονς Ζαμπέρ, που απέκλεισε με 7-5, 6-2 την Ελίζαμπεθ Μάντλικ και παίζει τώρα με τη Σέλμπι Ρότζερς.

A solid day for @andy_murray in Arthur Ashe Stadium. pic.twitter.com/49k1GLM1yr

Fired up at Grandstand!@MattBerrettini is into Round 3! pic.twitter.com/aSuzSKRxxh