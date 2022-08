US... closed για την Μαρία (vid)

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 3-6, 7-5, 7-5 από την 21χρονη Κινέζα (Νο.75) σε ένα δραματικό ματς διάρκειας 2 ωρών και 43 λεπτών και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση, ακολουθώντας τα... χνάρια του Στέφανου Τσιτσιπά. Πέρυσι είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει μεγάλη απώλεια βαθμών και πτώση τουλάχιστον δύο θέσεων στο ranking σε περίπου δέκα μέρες.

Kρίμα, γιατί όλα έδειχναν ότι θα καθάριζε την πρόκριση μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ! Η αντίπαλός της, όμως, ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο κι εκείνη άρχισε να χάνει την αυτοπεποίθησή της και να δίνει ευκαιρίες. Ευκαιρίες είχε και ίδια (5/17 μπρέικ πόιντ), όμως δεν μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί, ενώ παράλληλα δεν πήρε μεγάλη βοήθεια και εύκολους πόντους από το σερβίς της.

Όταν, λοιπόν, έχασε το προβάδισμα στο τρίτο σετ και βρέθηκε να σερβίρει υπό πίεση, λύγισε στο 6-5 και ολοκλήρωσε πολύ νωρίς την πορεία της σε μια από τις πιο αγαπημένες της διοργανώσεις.

Εκτός όλων των άλλων, η Μαρία έχασε έδαφος και στο Race, οπότε ο στόχος από εδώ και πέρα είναι να συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς για να είναι στην τοπ δεκάδα της σεζόν και κατ' επέκταση να κλείσει τη χρονιά στο Top 10.

Όπως είπαμε, στο πρώτο σετ πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, παρόλο που η Μαρία είδε το 1-3 να μετατρέπεται σε 3-3 από την εμπνευσμένη Κινέζα. Και αυτό διότι έκανε μεγάλη αντεπίθεση στη συνέχεια και κερδίζοντας 12 από τους 13 τελευταίους πόντους «έγραψε» το 0-1. Βοήθησε λιγάκι και η Γουάνγκ με το αναποτελεσματικό δεύτερο σερβίς της και τα διπλά λάθη της.

Δεν πτοήθηκε, ωστόσο, από την απώλεια του πρώτου σετ και έβαλε πίεση στη Μαρία από το ξεκίνημα του δεύτερου. Προηγήθηκε, μάλιστα, με 3-1, όμως η Σάκκαρη πήρε πίσω το μπρέικ στο έβδομο γκέιμ (4-3) και «ζωντάνεψε» προσωρινά. Προσωρινά, γιατί με νέο μπρέικ η Κινέζα προηγήθηκε με 5-3, αλλά δεν μπόρεσε ούτε αυτή τη φορά να κλείσει το σετ. Με νέο μπρέικ η Μαρία μείωσε σε 5-4 και κράτησε το σερβίς της στη συνέχεια (5-5), σβήνοντας ένα σετ πόιντ, όμως έχασε τεράστια ευκαιρία στο σημείο αυτό να κάνει το μπρέικ και να πάρει τις μπάλες στη συνέχεια να σερβίρει για τη νίκη.

Η Γουάνγκ, ωστόσο, βρήκε το μεγάλο σερβίς, πέρασε μπροστά με 6-5 και με ένα ακόμα μπρέικ έφερε το ματς στα ίσα.

Η Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο τρίτο και προηγήθηκε με 1-3, όμως η Κινέζα πήρε με τα μεγάλα χτυπήματά της 12 από τους 15 πόντους που ακολούθησαν και πέρασε μπροστά με 4-3. Η Μαρία βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο ματς στο 5-4 και έκανε ένα μεγάλο service game, όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε στο 6-5. Έδωσε ξανά ευκαιρίες στη Γουάνγκ και εκείνη δεν τις πέταξε: πήρε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τρίτο γύρο Grand Slam!

Η Μαρία ολοκληρώνει τη major σεζόν της έχοντας πραγματοποιήσει την καλύτερη πορεία της στο Australian Open, όπου έφτασε ως τη φάση των «16». Η αλήθεια είναι ότι από τον Μάρτιο και μετά δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο tour, ωστόσο και η ίδια έχει παραδεχτεί ότι πέρασε μια κρίση που δεν της επέτρεψε να παίξει τένις υψηλού επιπέδου.

Η σεζόν, φυσικά, δεν έχει τελείωσε ακόμα και μπορεί να έχει ευχάριστο φινάλε, ειδικά αν καταφέρει να περάσει στο WTA Finals, μια από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις της σεζόν. Το βασικό είναι να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της...

