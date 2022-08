«Ξύπνησε», αντέδρασε και... ισοπέδωσε την Μαρία η Σάκκαρη! (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δυσκόλεψε λίγο περισσότερο απ' όσο «έπρεπε» τον εαυτό της στη μάχη με την... συνονόματη Τατιάνα Μαρία, όμως μ' ένα εκκωφαντικό 6-0 στο τρίτο σετ πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του US Open με 6-4, 3-6, 6-0. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο.3 στον κόσμο, επικράτησε με 4-6, 6-3, 6-0 της 35χρονης Γερμανίδας (Νο.85) και θα περιμένει στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Ντιάν Πάρι και την Τσιγού Γουάνγκ.

Η Σάκκαρη δεν ξεκίνησε καλά το ματς και... ξύπνησαν μνήμες Wimbledon, όπου είχε γνωρίσει οδυνηρή ήττα από την Μαρία στον τρίτο γύρο, όμως κατάφερε να επιστρέψει και να «γράψει» το 1-0.

Δεν κράτησε, όμως, το... πόδι στο γκάζι στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, με αποτέλεσμα να δεχτεί το γρήγορο μπρέικ και να κριθούν τα πάντα σε τρίτο. Εκεί, πάντως, έδειξε γιατί είναι Νο.3 στον κόσμο και καθάρισε χωρίς άλλες ανησυχίες την πρόκριση.

Έφυγε, λοιπόν, το άγχος του πρώτου γύρου, έφυγε και ένα μέρος του... βάρους από την περσινή συμμετοχή στα ημιτελικά του τουρνουά.

Δεν έχει και το πιο εύκολο ταμπλό η 27χρονη τενίστρια, αλλά ούτε το 2021 είχε και λίγο έλειψε να προκριθεί στον πρώτο major τελικό της καριέρας της...

Μιλώντας πιο αναλυτικά για την αναμέτρηση με τη Μαρία, όπως και στο Λονδίνο η Σάκκαρη αρχικά αποσυντονίστηκε με τα slice της Γερμανίδας και βρέθηκε να την κυνηγάει στο σκορ. Έμεινε, μάλιστα, πίσω με 1-4 πριν κάνει την αντεπίθεσή της, βάλει τα... πράγματα στη θέση τους και «αρπάξει» το πρώτο σετ! Χρειάστηκε, πάντως, να σβήσει τρία σερί μπρέικ πόιντ όταν σέρβιρε για το πρώτο σετ.

Ένα κακό πρώτο service game (και) στο δεύτερο σετ που μετά άλλων περιλάμβανε και τέσσερα διπλά λάθη, έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στη Μαρία, όμως αυτή τη φορά η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να φέρει τα πάνω κάτω. Έτσι, οι διαφορές λύθηκαν σε τρίτο σετ, όπου φάνηκε η (ανώτερη) κλάση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας.

Χωρίς να χάσει ούτε γκέιμ «σφράγισε» την πρόκριση μετά από προσπάθεια διάρκειας 1 ώρας και 55 λεπτών και μπορεί να βλέπει το μέλλον πιο θετικά...

Έχει, βέβαια, πράγματα να διορθώσει, καθώς έκανε 39 αβίαστα λάθη (μόλις έξι στο τρίτο), ενώ σίγουρα θα ήθελε να έχει μεγαλύτερο ποσοστό ευστοχίας στο πρώτο σερβίς (51%). Σημείωσε, πάντως, και 33 winners, έναντι μόνο 14 της Μαρία.

Σε άλλα ματς της πρεμιέρας, ένα από τα πιθανά επόμενα εμπόδια της Μαρίας Σάκκαρη, η «καυτή» Καρολίν Γκαρσιά, νίκησε με 6-2, 6-4 την Καμίλα Ρακίμοβα και θα συναντήσει στον δεύτερο γύρο την Άνα Καλίνσκαγια, που απέκλεισε με 6-4, 6-3 την Ρεμπέκα Πέτερσον.

Η Άλισον Ρισκ, τέλος, λύγισε με 6-2, 6-4 την Ελεάνα Γιου και θα βρει στον δρόμο της την Καμίλα Οσόριο, που άφησε εκτός με 1-6, 6-3, 6-1 την Αν Λι.

The Maria (Sakkari) vs (Tatjana) Maria is giving us some points 👀 pic.twitter.com/PkSUhF1coZ — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022