Ο Στεφ «ψήφισε»... Τσιτσιπά και Σάκκαρη (vid)

Ο 24χρονος τενίστας, μάλιστα, «ψήφισε» τον εαυτό του και τη Μαρία Σάκκαρη για κατάκτηση του τίτλου!

Μεγάλη αυτοπεποίθηση, όμως, έχουν και οι Κάρλος Αλκαράθ, Κόκο Γκοφ, Λέιλα Φερνάντες, ενώ αίσθηση προκάλεσε η πρόβλεψη του νεαρού Ισπανού για repeat της Έμα Ραντουκάνου.

Η Ίγκα Σβιόντεκ, τέλος, δεν εξέπληξε κανέναν όταν είπε πως «βλέπει» τον Ράφα Ναδάλ να σηκώνει το τρόπαιο. Είναι, άλλωστε, το είδωλό της...

