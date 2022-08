Ξεκίνημα στη Νέα Υόρκη με qualifier ο Τσιτσιπάς

Ο 24χρονος τενίστας έπεσε στην πλευρά του Ντανίλ Μεντβέντεφ, περσινού νικητή της διοργάνωσης, τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει στα ημιτελικά.

Στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθεί με Λορέντζο Σονέγκο ή Τζόρνταν Τόμπσον, στον τρίτο λογικά με τον Μαξίμ Κρέσι, ενώ στον τέταρτο ανεβαίνει ο πήχης, καθώς μπορεί να παίξει με Ματέο Μπερετίνι ή Άντι Μάρεϊ! Ο πιο πιθανός του αντίπαλος στα προημιτελικά είναι ο Κάσπερ Ρουντ.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό δεσπόζει ο Ράφα Ναδάλ, που παίζει στον πρώτο γύρο με τον Αυστραλό Ρίνκι Χιτζικάτα κυνηγώντας τον πέμπτο τίτλο του στη Νέα Υόρκη.

Ενδέχεται να συναντήσει στα ημιτελικά τον Κάρλος Αλκαράθ, που ξεκινάει κόντρα στον Σεμπάστιαν Μπάες.

Στα αξιοσημείωτα της κληρωτίδας, η αναμέτρηση του Νικ Κύργιου με τον Θανάση Κοκκινάκη στον πρώτο γύρο! Οι δυο τους βρίσκονται στο τέταρτο του Ντανίλ Μεντβέντεφ, τον οποίο μπορεί να βρουν στον τέταρτο γύρο.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο παίζει στην πρεμιέρα του με τον Αμερικανό Στέφαν Κοζλόφ.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ματς Καρένιο-Τιμ, Γκοφέν-Μουζέτι, Φονίνι-Καράτσεφ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (29/8).

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Μεντβέντεφ-Αλιασίμ

Τσιτσιπάς-Ρουντ

Χούρκατς-Αλκαράθ

Νόρι Ναδάλ

Δείτε την κλήρωση εδώ.

No. 4 seed Stefanos Tsitsipas has former SFist Matteo Berrettini in his section with Casper Ruud and Taylor Fritz on the other side. pic.twitter.com/lWDkfEkAPf