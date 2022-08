Οριστικά εκτός US Open ο Τζόκοβιτς

Το «θαύμα» που περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήρθε κι έτσι ο 35χρονος Σέρβος πληρώνει για άλλη μια φορά την επιλογή του να μην εμβολιαστεί κατά του Covid. Οι ΗΠΑ, βλέπετε, εξακολουθούν να μην επιτρέπουν σε ανεμβολίαστους την είσοδο στη χώρα.

Ο κάτοχος 21 Grand Slam τίτλων, λοιπόν, μπόρεσε να αγωνιστεί φέτος μόνο σε δύο σλαμ (Roland Garros, Wimbledon), ενώ δεν μπόρεσε να παίξει ούτε στα Masters σε Indian Wells, Μαϊάμι, Τορόντο και Σινσινάτι, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την πτώση του στην παγκόσμια κατάταξη. Aυτή τη στιγμή είναι στο Νο.6, ενώ θα βρεθεί ακόμα πιο κάτω μετά την ολοκλήρωση του US Open, στο οποίο θα υπερασπιζόταν την περσινή συμμετοχή του στον τελικό.

«Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να ταξιδέψω αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη για το US Open», ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. «Ευχαριστώ τους θαυμαστές μου για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης. Καλή επιτυχία στους συναθλητές μου! Θα μείνω σε καλή φόρμα και με θετικό πνεύμα, περιμένοντας την ευκαιρία να αγωνιστώ ξανά. Τα ξαναλέμε σύντομα τενιστικέ κόσμε!»

Η ανακοίνωση έγινε μόλις λίγη ώρα πριν την κλήρωση της διοργάνωσης, καθώς ο Νόλε ήλπιζε ότι μπορεί τα Κέντρα Υγείας και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) να άλλαζαν τις οδηγίες για την είσοδο στη χώρα. Στη χθεσινή ενημέρωση, ωστόσο, δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση.

Η απόσυρση του ευνοεί τον Χούμπερτ Χούρκατς που μπαίνει στην τοπ οκτάδα της διοργάνωσης, ενώ δεν επηρεάζεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς που είχε ήδη ανεβεί στο Νο.4 λόγω της απουσίας του Σάσα Ζβέρεφ.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼