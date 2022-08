Αν σου... τύχει: Πρόταση γάμου στη Σάκκαρη από φανατικό θαυμαστή - «Συγγνώμη, έχω αγόρι»! (vid)

Ένα επικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Louis Armstrong το βράδυ της Τετάρτης, καθώς στο event που πραγματοποιήθηκε για την ανακούφιση των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία, η Μαρία Σάκκαρη δέχθηκε μια ιδιαίτερη όσο και... ξαφνική πρόταση γάμου!

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της, ένας φανατικός θαυμαστής που βρισκόταν στο πλήθος της φώναξε να τον παντρευτεί, με την ίδια να ξεσπάει σε γέλια και να του απαντάει ευγενικά, πως έχει αγόρι.

Δείτε παρακάτω:

Sakkari getting marriage proposals from the crowd pic.twitter.com/IA2FALOmtM