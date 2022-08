Ο Τσιτσιπάς προκάλεσε τη Σάκκαρη να σερβίρει χωρίς επιστροφή και θα δωρίσει 10.000 στην Ουκρανία (vid)

Το βράδυ της Τετάρτης, το Louis Armstrong έζησε μεγάλες στιγμές και το τένις, για μια ακόμη φορά, έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπό του συγκεντρώνοντας πολλά χρήματα για τα θύματα του άδικου πολέμου.

Mεταξύ όσων βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν την πρωτοβουλία ήταν και οι δυο κορυφαίοι Έλληνες τενίστες.

Και, μάλιστα, ο Τσιτσιπάς θα κάνει δωρεά ύψους 10.000 δολαρίων μετά από στοίχημα που έβαλε εντός κορτ, με τη βοήθεια της Σάκκαρη, αν ο Ματέο Μπερετίνι δεν επέστρεφε το σερβίς της Μαρίας!

Η USTA υπολογίζει ότι θα συγκεντρωθούν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση των θυμάτων του πολέμου.

.@steftsitsipas incentivizes @mariasakkari to serve big to @MattBerrettini and he'll make a donation to the Ukraine Crisis Relief Fund. pic.twitter.com/NcAkdd7rD5