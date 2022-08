Εγκατέλειψε ο Ντιμιτρόφ, στους «16» ο Τιμ (vid)

Ο 31χρονος Βούλγαρος, μάλιστα, είχε πάρει το πρώτο σετ με 0-6! Ο Τιμ, ωστόσο, προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-2 και σε εκείνο το σημείο ο Ντίμι αποχώρησε από το court με αδιαθεσία, «στέλνοντας» τον Ντόμι στη φάση των «16» της διοργάνωσης (ATP 250).

Εκεί ο άλλοτε Νο.3 παίκτης στον κόσμο θα βρει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, τον «δήμιο» του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μόντρεαλ, που άφησε εκτός τον Φάμπιο Φονίνι με 6-2, 4-6, 6-1

