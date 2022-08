Προπόνηση με Σερένα η Σάκκαρη (vids)

Οι περισσότεροι έχουν αρχίσει να «πατούν» το περίφημο Arthur Ashe Stadium και μεταξύ αυτών είναι και η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, μάλιστα, είχε σήμερα την τιμή να προπονηθεί με τη θρυλική Σερένα Γουίλιαμς, κάτοχο 23 Grand Slam τίτλων, που θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά.

Η κλήρωση του US Open, θυμίζουμε, θα γίνει την προσεχή Πέμπτη (29/8).

Scoop up Chip ✅ Get ready for the US Open ✅ pic.twitter.com/UM8Uwm9FfP

Morning practice in Ashe for Serena Williams and Maria Sakkari. Bashing the ball up the throat of the court.



Rennae Stubbs on court with Serena and coach Eric Hechtman #USOpen pic.twitter.com/xqMm96Hd4o