Η αφίσα του US Open που δείχνει ότι θ’ απουσιάζει ο ανεμβολίαστος Τζόκοβιτς! (pic)

Τίποτα δεν είναι τυχαίο και από τη σημερινή δημοσίευση ενός επίσημου πόστερ του US Open, αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο από τους χρήστες του Twitter ήταν η απουσία του Novak Djokovic.

Ο κάτοχος 21 Grand Slam τίτλων και 3 φορές πρωταθλητής στο US Open έχει ήδη χάσει το Grand Slam της Αυστραλίας, καθώς και τα Masters σε Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντρεαλ και Σινσινάτι εξαιτίας της απόφασής του να μην εμβολιαστεί, με το αμερικανικό Grand Slam να παίρνει σειρά όπως όλα δείχνουν.

Το US Open θα ξεκινήσει την επόμενη Δευτέρα (29 Αυγούστου), ενώ η κλήρωση του τουρνουά θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (25 Αυγούστου). Ο Djokovic ήταν συνεπής σε όλα τα τουρνουά μέχρι τώρα, ανακοινώνοντας την απόσυρσή του πριν τις κληρώσεις, με εξαίρεση μόνο το Australian Open όπου του είχε χορηγηθεί ειδική ιατρική εξαίρεση, την οποία ωστόσο δεν αναγνώρισε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας.

