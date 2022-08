Προπονήθηκε στο Arthur Ashe ο Ναδάλ (vid)

O τέσσερις φορές νικητής του US Open έκανε την πρώτη του προπόνηση στο θρυλικό Arthur Ashe και έχει στραμμένο το βλέμμα του στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν (29/8), φιλοδοξώντας να κατακτήσει τον 23ο major τίτλο του.

Ο 36χρονος Ισπανός, που αποσύρθηκε από τα ημιτελικά του Wimbledon λόγω τραυματισμού και έχασε την ευκαιρία να κυνηγήσει το Calendar Grand Slam, έχει σοβαρές πιθανότητες να ολοκληρώσει τη σεζόν ως Νο.1 του κόσμου. Μια καλή πορεία στη Νέα Υόρκη, όπου δεν αγωνίστηκε την περσινή σεζόν, θα τον εδραιώσει στην κορυφή του Race.

