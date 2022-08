Σινσινάτι: Πρωταθλήτρια η ασταμάτητη Γκαρσιά (vid)

Η 28χρονη Γαλλίδα (Νο.35), που μπήκε μέσω προκριματικών στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, επικράτησε με 6-2, 6-4 της Πέτρα Κβίτοβα (Νο.28) και σήκωσε το τρίτο της τρόπαιο τη φετινή σεζόν.

Πρόκειται για την πιο φορμαρισμένη παίκτρια του tour και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει πετύχει 27 νίκες από τον Ιούνιο, τις περισσότερες από κάθε άλλη τενίστρια! Στο διάστημα αυτό κέρδισε και τους τρεις φετινούς τίτλους της.

Πέραν του ότι χρειάστηκε να δώσει δύο αγώνες για να λάβει μέρος στο τουρνουά, στην πορεία της προς τον τίτλο απέκλεισε τρεις Top 10 παίκτριες (Σάκκαρη, Πεγκούλα, Σαμπαλένκα), κάτι που κάνει την επιτυχία της ακόμα πιο σπουδαία.

Με τον θρίαμβο στον τελικό, μάλιστα, η Γκαρσιά θα κάνει άλμα στην παγκόσμια κατάταξη και από το Νο.35 θα βρεθεί στο Νο.17.

Και, φυσικά, πάει με... άλλο αέρα στη Νέα Υόρκη για το τελευταίο Grand Slam της σεζόν (27/8).

Game. Set. GARCIA 🇫🇷



A SENSATIONAL week for @CaroGarcia as she wins the Cincinnati title 🏆#CincyTennis pic.twitter.com/RhWEvYXGHb