Σταμάτησε τον Μεντβέντεφ και πάει για κούπα ο Τσιτσιπάς! (vids)

Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, πήρε τη νίκη με 7-6(6), 3-6, 6-3 επί του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο σε 2 ώρες και 23 λεπτά και θα διεκδικήσει το βράδυ (23.30) τον δέκατο τίτλο καριέρας κόντρα στον αναγεννημένο Μπόρνα Τσόριτς.

Ο 25χρονος Κροάτης (Νο.152), που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς, συνέχισε την τρελή πορεία του στο Οχάιο και απέκλεισε με 6-3, 6-4 τον Καμ Νόρι.

Ήταν μια νίκη που δεν του δίνει απλά το δικαίωμα στον Στέφανο να κατακτήσει τον δεύτερο φετινό Masters του. Tου δίνει και μεγάλη αυτοπεποίθηση εν όψει US Open (29/8), αφού κατάφερε να σταματήσει τον κακό του δαίμονα (7-3 το head to head) και ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου στη Νέα Υόρκη. Ο 26χρονος Ρώσος, άλλωστε, είναι ο υπερασπιστής του τίτλου.

Ήταν και πάλι ψύχραιμος ο Στέφανος, παρότι «στράβωσε» το ματς στο δεύτερο σετ, και έχοντας υπομονή στο παιχνίδι του εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Μεντβέντεφ στο τρίτο και έφτασε στη μεγάλη νίκη. Δούλεψε για άλλη μια φορά το slice, αλλά σίγουρα τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα αν ήταν καλύτερα τα ποσοστά του στο δεύτερο σερβίς.

Μπήκε, πάντως, αρκετά αγχωμένος στον αγώνα και το πλήρωσε χάνοντας το πρώτο service game του. Δεν άργησε, όμως, να βρει τα πατήματά του και να επιστρέψει στη διεκδίκηση του σετ (3-3 από 1-3), το οποίο τελικά κρίθηκε στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Στεφ προηγήθηκε δύο φορές με μίνι μπρέικ, αλλά ο Μεντβέντεφ ήταν αυτός που είχε πρώτος σετ πόιντ στο 5-6. Ο 24χρονος τενίστας κατάφερε να το σβήσει και εκμεταλλευόμενος το αβίαστο λάθος του Ρώσου στο δικό του σετ πόιντ στο 7-6 έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του.

Στο πρώτο σετ ο Στεφ δεν πλήρωσε το χαμηλό ποσοστό στο δεύτερο σερβίς, όμως στο δεύτερο σετ ήρθε η... καταστροφή. Δέχτηκε το πρώτο μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ εξαιτίας των τριών διπλών λαθών του, ενώ ο Μεντβέντεφ πέρασε μπροστά και με 0-4, όταν ο Τσιτσιπάς έκανε ξανά διπλό λάθος σε μπρέικ πόιντ.

Αφού, ωστόσο, γλίτωσε το... κουλούρι, ο Νο.7 τενίστας στον κόσμο προσπάθησε να φτάσει στη μεγάλη ανατροπή και όχι μόνο μετέτρεψε το 0-5 σε 3-5, αλλά προηγήθηκε και με 0-40 όταν ο Ντανίλ σέρβιρε για δεύτερη φορά για το σετ. Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, όμως, πήρε πέντε πόντους στη σειρά και «έγραψε» το 1-1.

Ο Τσιτσιπάς παρέμεινε συγκροτημένος παρά την απώλεια του σετ, σε αντίθεση με τον Μεντβέντεφ που μετά τα πρώτα γκέιμ φάνηκε να εκνευρίζεται από τον θόρυβο των βεγγαλικών που έπεφταν εκτός γηπέδου. Αποτέλεσμα ήταν να κάνει τρία διπλά λάθη στο έκτο γκέιμ και να προσφέρει στον Στεφ το μπρέικ (4-2)!

Ο Μεντβέντεφ κράτησε το σερβίς του στο 5-2, ωστόσο ο Στέφανος δεν είχε κανένα «βάρος» όταν πήρε τις μπάλες για να καθαρίσει το ματς. Έκλεισε το γκέιμ με μηδέν και φιλοδοξεί να κατακτήσει το βράδυ τον τρίτο Masters τίτλο του (πρώτο σε σκληρή επιφάνεια)!

Ο Τσιτσιπάς είχε 30 winners και 45 αβίαστα λάθη (μεταξύ των οποίων 7 διπλά λάθη), ενώ ο Μεντβέντεφ είχε αντίστοιχα 25 και 38, με 11 διπλά λάθη! Ο Ρώσος είχε 49% ποσοστό ευστοχίας στο πρώτο σερβίς, έναντι 66% του Στέφανου (που είχε όμως 39% πίσω από το δεύτερο).

Στο head to head με τον Τσόριτς το... σκορ είναι 1-1 και ο Στεφ έχει τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει «ρεβάνς» για μια από τις πιο οδυνηρές ήττες στην καριέρα του. Στο US Open 2020 έχασε έξι ματς πόιντ και ο Κροάτης πήρε την επική πρόκριση στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσόριτς είναι ο φιναλίστ με το χαμηλότερο ranking στην ιστορία της διοργάνωσης και πως για να φτάσει ως τον τελικό απέκλεισε κατά σειρά Μουζέτι, Ναδάλ, Μπαουτίστα, Αλιασίμ και, φυσικά, τον Νόρι!

Ο Στεφ επρόκειτο να αγωνιστεί απόψε και στον ημιτελικό του διπλού μαζί με τον Χόλγκερ Ρούνε, όμως όπως ήταν λογικό αποσύρθηκε από την αναμέτρηση με τους Πούετζ/Βίνους. Έπαιξε μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι το ματς με τον Μεντβέντεφ άρχισε με πέντε ώρες καθυστέρηση λόγω της βροχής.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, η ασταμάτητη Καρολίν Γκαρσιά νίκησε με 6-2, 4-6, 6-1 την Αρίνα Σαμπαλένκα και θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στην Πέτρα Κβίτοβα, που απέκλεισε με 6-7(6), 6-4, 6-3 τη Μάντισον Κις.

