Με Μεντβέντεφ αν περάσει ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο 26χρονος Ρώσος πέρασε δύσκολες στιγμές κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ αλλά έπαιξε... σαν Νο.1 όταν χρειάστηκε και πήρε τη νίκη με 7-6(1), 6-3. Είναι χαρακτηριστικό πως ο 24χρονος Αμερικανός (Νο.13) ήταν ανώτερος στο πρώτο σετ και είχε τρεις ευκαιρίες να το κατακτήσει (συνολικά είχε έξι χαμένα μπρέικ πόιντ), όμως ο Μεντβέντεφ κατάφερε να μείνει όρθιος και να κάνει το Centre Court να.. σιωπήσει στο τάι μπρέικ.

Επηρεασμένος από την εξέλιξη του πρώτου σετ, ο Φριτζ έχασε το ρυθμό του στο ξεκίνημα του δεύτερου, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω με 3-0 και τελικά να χάσει και τον αγώνα.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, λοιπόν, περιμένει στην τετράδα τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Τζον Ίσνερ. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τον... κακό δαίμονα του Στεφ, κόντρα στον οποίο έχει επτά νίκες σε εννιά αγώνες.

Είναι μόλις ο πρώτος του Masters ημιτελικός για τη φετινή σεζόν και φιλοδοξεί να κατακτήσει τον τίτλο στο Οχάιο για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Στους άλλους προημιτελικούς θα μονομαχήσουν τα ξημερώματα Νόρι-Αλκαράθ και Αλιασίμ-Τσόριτς.

Σε ό,τι αφορά το τουρνουά των γυναικών, η Μάντισον Κις συνεχίζει την εκπληκτική πορεία της. Χθες απέκλεισε τη νικήτρια του Roland Garros (Ίγκα Σβιόντεκ), ενώ σήμερα σταμάτησε τη θριαμβεύτρια του Wimbledon Έλενα Ριμπάκινα, την οποία νίκησε με 6-2, 6-4.

Η φιναλίστ του US Open 2017 θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό κόντρα στην Πέτρα Κβίτοβα, που άφησε εκτός με 6-2, 6-3 την Άιλα Τομλιάνοβιτς. Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Πεγκούλα-Γκαρσιά και Σαμπαλένκα-Ζανγκ.

