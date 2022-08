Πανηγυρικά στους «16» ο Τσιτσιπάς (vid)

Εξαιρετικός ο Νο.7 τενίστας στον κόσμο, νίκησε τον 30χρονο Σέρβο (Νο.46) με 6-3, 6-4 σε 69 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του αμερικανικού Masters. Εκεί θα συναντήσει αύριο (18/8) τον Αργεντινό Ντιέγκο Σβάρτσμαν, Νο.16 στην παγκόσμια κατάταξη.

Χωρίς να αντιμετωπίσει μπρέικ πόιντ σε όλο τον αγώνα και κάνοντας συνολικά μόλις 7 αβίαστα λάθη, ο Στέφανος έφτασε σε μια άνετη νίκη, που τόσο πολύ χρειαζόταν εν όψει US Open. Kυρίως για ψυχολογικούς λόγους, καθώς η ήττα από τον Τζακ Ντρέιπερ στο Μόντρεαλ δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για την αυτοπεποίθησή του, λίγες μέρες πριν την έναρξη του τελευταίου Grand Slam της σεζόν.

Σήμερα, ωστόσο, ο Στεφ ήταν... άλλος άνθρωπος, ήξερε τι να κάνει στο γήπεδο και δεν άφησε σε κανένα σημείο τον αντίπαλό του να πιστέψει ότι θα μπορούσε να χτυπήσει το ματς. Ένα μπρέικ σε κάθε σετ σημείωσε ο 'Έλληνας πρωταθλητής και δεν ήταν ανάγκη να πιέσει ιδιαίτερα για κάτι παραπάνω, αφού ο Κραΐνοβιτς δεν έδειχνε ικανός να απειλήσει το σερβίς του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ημιφιναλίστ του 2020 και του 2021 έχασε συνολικά μόνο τρεις πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς (34/37).

Πήρε, λοιπόν, πανηγυρικά την πρόκριση, αλλά τώρα έχει μπροστά του ένα σαφώς υψηλότερο και επικίνδυνο εμπόδιο. Κόντρα στον Σβάρτσμαν έχει δύο νίκες σε τέσσερις αγώνες.

Στο μεταξύ, εκτός διοργάνωσης έμεινε ο Νικ Κύργιος, που έχασε με 6-3, 6-2 από τον Τέιλορ Φριτζ σε μόλις 50 λεπτά! Ο Αμερικανός θα παίξει με τον Αντρέι Ρούμπλεφ, που λύγισε με 6-7(7), 7-6(3), 6-2 τον Φάμπιο Φονίνι.

Βγήκε και ο αντίπαλος του Ντανίλ Μεντβέντεφ και αυτός είναι ο Ντένις Σαποβάλοφ, που απέκλεισε με 3-6, 6-4, 6-3 τον Τόμι Πολ.

Στους «16» πέρασε και ο Καμ Νόρι, που χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή για να αφήσει εκτός τον Άντι Μάρεϊ με 3-6, 6-3, 6-4. Ο Βρετανός θα συναντήσει στη συνέχεια τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον, Νο.229 στον κόσμο, που έκανε την έκπληξη αποκλείοντας με 6-3, 6-3 τον Κάσπερ Ρουντ.

Ο Φίλιξ Οζε Αλιασίμ, τέλος, νίκησε με 6-3, 6-2 τον Άλεξ Ντε Μινόρ και έχει μεγάλο ραντεβού με τον Γιάνικ Σίνερ, που είδε τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς να εγκαταλείπει στο 7-5, 3-1.

Στις γυναίκες, η κάτοχος του US Open συνέτριψε με 6-0, 6-2 τη Βικτόρια Αζαρένκα και θα βρει στις «16» την Τζέσικα Πεγκούλα, που λύγισε με 6-7(5), 6-1, 6-2 τη Μάρτα Κόστγιουκ.

Η Ονς Ζαμπέρ έσβησε τρία ματς πόιντ της Κέιτι Μακνάλι και μετά το 6-3, 4-6, 7-6(7) θα αναμετρηθεί με την Πέτρα Κβίτοβα, που άφησε εκτός με 6-2, 6-3 τη Σοράνα Κιρστέα.

Η Ελίζ Μέρτενς, από την πλευρά της, επικράτησε της Καρολίνα Πλίσκοβα με 7-6(3), 6-3 και είναι η αντίπαλος της Καρολίν Γκαρσιά, που νίκησε χθες τη Μαρία Σάκκαρη. Καλά τα πήγε και η νικήτρια του Wimbledon Έλενα Ριμπάκινα, που μετά το 6-3, 6-1 σε βάρος της ντεφορμέ Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα θα συναντήσει την Άλισον Ρισκ.

Η θριαμβεύτρια του Τορόντο Σιμόνα Χάλεπ αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού και πέρασε με walkover η Βερόνικα Κουντερμέτοβα, που θα παίξει με Πάουλα Μπαντόσα ή Άιλα Τομλιάνοβιτς.

