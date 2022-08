Πρόωρος αποκλεισμός για την Οσάκα (vid)

Η προετοιμασία ενόψει US Open ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την Ναόμι Οσάκα, η οποία γνώρισε τον πρόωρο αποκλεισμό από το τουρνουά στο Σινσινάτι, χάνοντας από την Κινέζα Σουάι Ζανγκ, με 2-0 στα σετ (6-4, 7-5).

H Nαόμι Οσάκα σε έναν ακόμη αγώνα απέδειξε πως βρίσκεται σε πολύ... κακό φεγγάρι, με την ήττα αυτή να είναι η 3η συνεχόμενη και συνολικά η 5η της στα τελευταία έξι ματς.

Από την άλλη το Νο.44 της κατάταξης, έχοντας πολύ καλό σερβίς (85% επιτυχία πίσω από το 1ο), πήρε την πολυπόθητη πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης, εκεί όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ρωσίδα τενίστρια Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Brilliant Zhang 💪



🇨🇳 @zhangshuai121 defeats Osaka 6-4, 7-5 to move into the second round in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/LoUqj2EAza